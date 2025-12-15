Recuperan mercadería robada en un operativo en Venado Tuerto
La Policía secuestró prendas, zapatillas y perfumes sustraídos de un comercio de calle Alberdi. Una mujer fue imputada por encubrimiento y estafa.
Ocurrió durante la madrugada, cuando el joven ingresó sin autorización a una vivienda y se resistió al accionar policial.Policiales 15/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un joven de 20 años fue detenido en la madrugada de este lunes en Venado Tuerto, luego de protagonizar un episodio que incluyó una huida, ingreso indebido a una vivienda y resistencia a la autoridad.
El hecho se registró alrededor de las 2:45, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba patrullajes preventivos y observó a un hombre desplazándose en una motocicleta por la vereda. Al advertir la presencia policial, el sujeto ingresó junto al rodado al interior de una vivienda ubicada en calle A. Argentina al 600.
Al entrevistarse con la propietaria del domicilio, la mujer manifestó no conocer al individuo ni a la motocicleta, y aseguró que no había autorizado el ingreso. Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificar al joven, quien reaccionó de manera agresiva, profiriendo insultos y oponiendo resistencia al procedimiento.
Finalmente, el hombre fue reducido y trasladado a sede policial. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Keller y a la formación de causa por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio.
La Policía secuestró prendas, zapatillas y perfumes sustraídos de un comercio de calle Alberdi. Una mujer fue imputada por encubrimiento y estafa.
Ocurrió en la madrugada del lunes. El sospechoso fue interceptado por la Policía cuando cruzaba las vías del ferrocarril con la mercadería robada.
La PDI realizó tres allanamientos y secuestró cocaína, celulares y una réplica de arma. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
La fiscalía solicitó siete años y medio de prisión para Francisco O., acusado de un robo doblemente agravado en Venado Tuerto, donde la víctima sufrió una fractura al intentar detenerlo.
La PDI realizó cuatro allanamientos en un sector del Fonavi, donde funcionaba un punto activo de venta de drogas. Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
Un vehículo terminó envuelto en llamas tras impactar contra un poste en Venado Tuerto. Cuando llegó la asistencia, no había rastro del conductor.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.