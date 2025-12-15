Un joven de 20 años fue detenido en la madrugada de este lunes en Venado Tuerto, luego de protagonizar un episodio que incluyó una huida, ingreso indebido a una vivienda y resistencia a la autoridad.

El hecho se registró alrededor de las 2:45, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba patrullajes preventivos y observó a un hombre desplazándose en una motocicleta por la vereda. Al advertir la presencia policial, el sujeto ingresó junto al rodado al interior de una vivienda ubicada en calle A. Argentina al 600.

Al entrevistarse con la propietaria del domicilio, la mujer manifestó no conocer al individuo ni a la motocicleta, y aseguró que no había autorizado el ingreso. Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificar al joven, quien reaccionó de manera agresiva, profiriendo insultos y oponiendo resistencia al procedimiento.

Finalmente, el hombre fue reducido y trasladado a sede policial. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Keller y a la formación de causa por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio.