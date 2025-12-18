La Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante siete allanamientos en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, con procedimientos realizados en las ciudades de Firmat y Rosario.

Las medidas fueron solicitadas por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y autorizadas por el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa. La investigación se había iniciado en marzo de este año a partir de denuncias anónimas recibidas a través del Buzón de la Vida de la ciudad de Firmat.



El trabajo investigativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional Argentina, con base en Venado Tuerto, y se desarrolló de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación. Como resultado, se allanaron seis viviendas en Firmat y una en Rosario, desde donde, según la pesquisa, se proveía la droga.



Durante los procedimientos se secuestraron aproximadamente 1 kilo y 400 gramos de cocaína, una suma cercana a los dos millones de pesos en efectivo, cinco armas de fuego de distintos calibres, municiones, una balanza de precisión, numerosos teléfonos celulares y diversos dispositivos electrónicos, además de otros elementos de interés para la causa.



Una persona quedó detenida y en los próximos días será imputada por delitos previstos en la ley de estupefacientes, en una audiencia que se realizará ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron que en el operativo participaron unidades de Gendarmería Nacional de Rosario y Funes, con un despliegue total de 12 vehículos y 35 efectivos afectados al procedimiento.