Robó un tanque, fue detenido y causó destrozos

El hecho ocurrió en Venado Tuerto. El acusado fue interceptado tras un llamado al 911 y luego protagonizó incidentes en la sede policial.

Policiales 17/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
destrozos_comisaria

Un hombre fue detenido en la tarde del martes en Venado Tuerto luego de robar un tanque de agua desde una vivienda ubicada en calle Correa Llovet al 100. El episodio se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción del elemento.

Según se informó, un vecino que presenció la situación decidió seguir al sospechoso y aportó datos clave a las fuerzas de seguridad. Con esa información, personal del Comando Radioeléctrico logró interceptarlo en la intersección de Pavón y Caparrós.

Al momento de la aprehensión, los efectivos secuestraron dinero en efectivo que el acusado habría obtenido tras entregar el tanque robado a un tercero.

Una vez trasladado a la comisaría, el detenido mantuvo una actitud violenta y provocó destrozos dentro de la dependencia policial. Además, durante un forcejeo, varios agentes resultaron con lesiones leves.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se dispuso la formación de causa por los delitos de hurto, daños, resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas. El acusado permanecerá detenido mientras continúa la investigación.

Te puede interesar
Lo más visto
N1iLqZgGC_2000x1500__1

Costas, cerca de renovar con Racing

GASTON PAROLA
Deportes16/12/2025

La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.

El 107, un servicio clave que no se detiene

El 107, un servicio clave que no se detiene

GASTON PAROLA
Villa Cañás16/12/2025

Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.

Boletín de noticias