Un hombre fue detenido en la tarde del martes en Venado Tuerto luego de robar un tanque de agua desde una vivienda ubicada en calle Correa Llovet al 100. El episodio se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción del elemento.

Según se informó, un vecino que presenció la situación decidió seguir al sospechoso y aportó datos clave a las fuerzas de seguridad. Con esa información, personal del Comando Radioeléctrico logró interceptarlo en la intersección de Pavón y Caparrós.

Al momento de la aprehensión, los efectivos secuestraron dinero en efectivo que el acusado habría obtenido tras entregar el tanque robado a un tercero.

Una vez trasladado a la comisaría, el detenido mantuvo una actitud violenta y provocó destrozos dentro de la dependencia policial. Además, durante un forcejeo, varios agentes resultaron con lesiones leves.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se dispuso la formación de causa por los delitos de hurto, daños, resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas. El acusado permanecerá detenido mientras continúa la investigación.