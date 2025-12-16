Un violento episodio se registró en las primeras horas del martes 16 de diciembre en Venado Tuerto, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino ante un llamado al 911 por una fuerte discusión en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un hombre que portaba un arma blanca y mantenía una actitud hostil, llegando incluso a provocar y amenazar al personal policial.

Según se informó, el individuo intentó darse a la fuga, lo que derivó en un seguimiento preventivo. Finalmente, en la intersección de las calles Santa Cruz y Salvadores, tras reiteradas advertencias verbales y la amenaza del uso de un dispositivo Taser, el agresor depuso su actitud y fue aprehendido.

Durante el procedimiento, una mujer que acompañaba al hombre intentó agredir a los efectivos arrojando elementos contundentes, por lo que también fue reducida en el lugar.

Ambas personas fueron trasladadas a la Comisaría 14ª. El hombre fue notificado por los delitos de amenazas calificadas y resistencia a la autoridad, mientras que respecto a la mujer, por el momento, no se adoptaron medidas judiciales. El caso quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.