Sarmiento comenzó a moverse con decisión en el mercado de pases de cara a la temporada 2026 y ya concretó su primera operación. La dirigencia notificó a Leones de Colombia que hará uso de la opción de compra por Jhon Rentería, extremo colombiano de 20 años que disputó el Mundial Sub 20 con su selección.

El club adquirirá el 70 por ciento del pase y el futbolista firmará un contrato por tres temporadas. Durante el último año, Rentería tuvo mayor participación en la Reserva, aunque también sumó minutos en Primera División, donde disputó cuatro partidos, uno de ellos como titular, dejando una imagen positiva en el cuerpo técnico.

Además, el Verde avanza en las negociaciones para repatriar a Gabriel Alanís. Las charlas con Huracán están bien encaminadas y, de no mediar inconvenientes, el volante por izquierda regresaría a Junín a préstamo hasta diciembre de 2026. Alanís ya tuvo un paso destacado por Sarmiento en 2021, temporada en la que jugó 40 encuentros, marcó cinco goles y aportó cuatro asistencias.

En paralelo, la dirigencia también trabaja en la continuidad de Juan Manuel Insaurralde. El contrato del defensor vence el 31 de diciembre, pero todas las partes coinciden en la intención de renovar. El capitán, que llegó hace tres años con la idea inicial de cerrar su carrera, se siente cómodo en el club, cuenta con el respaldo del entrenador Facundo Sava y es una pieza valorada por la conducción deportiva. La extensión del vínculo parece cuestión de tiempo.