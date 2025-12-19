Argentinos Juniors inicia su camino en la Libertadores 2026
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.Deportes19/12/2025GASTON PAROLA
Sarmiento comenzó a moverse con decisión en el mercado de pases de cara a la temporada 2026 y ya concretó su primera operación. La dirigencia notificó a Leones de Colombia que hará uso de la opción de compra por Jhon Rentería, extremo colombiano de 20 años que disputó el Mundial Sub 20 con su selección.
El club adquirirá el 70 por ciento del pase y el futbolista firmará un contrato por tres temporadas. Durante el último año, Rentería tuvo mayor participación en la Reserva, aunque también sumó minutos en Primera División, donde disputó cuatro partidos, uno de ellos como titular, dejando una imagen positiva en el cuerpo técnico.
Además, el Verde avanza en las negociaciones para repatriar a Gabriel Alanís. Las charlas con Huracán están bien encaminadas y, de no mediar inconvenientes, el volante por izquierda regresaría a Junín a préstamo hasta diciembre de 2026. Alanís ya tuvo un paso destacado por Sarmiento en 2021, temporada en la que jugó 40 encuentros, marcó cinco goles y aportó cuatro asistencias.
En paralelo, la dirigencia también trabaja en la continuidad de Juan Manuel Insaurralde. El contrato del defensor vence el 31 de diciembre, pero todas las partes coinciden en la intención de renovar. El capitán, que llegó hace tres años con la idea inicial de cerrar su carrera, se siente cómodo en el club, cuenta con el respaldo del entrenador Facundo Sava y es una pieza valorada por la conducción deportiva. La extensión del vínculo parece cuestión de tiempo.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.