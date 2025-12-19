Argentinos Juniors inicia su camino en la Libertadores 2026
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
Luego de confirmar que no renovará los contratos de Frank Fabra y Cristian Lema, ni el préstamo de Ignacio Miramón —quienes dejarán el club el 31 de diciembre—, la dirigencia de Boca Juniors fijó su postura de cara al mercado de pases de verano. Con Juan Román Riquelme a la cabeza, el club determinó quiénes son negociables, en qué condiciones y cuáles son los futbolistas que no se venderán.
En ese escenario, Leandro Paredes aparece como el único jugador intransferible. La conducción entiende que el proyecto deportivo debe construirse alrededor del mediocampista campeón del mundo, quien rápidamente se consolidó como referente y una de las figuras del último semestre.
El resto del plantel, en cambio, puede ser negociado, aunque con criterios claros. Boca solo analizará ofertas que se ajusten al valor de mercado de cada futbolista, considerando edad, costo de adquisición y rol dentro del equipo. Un ejemplo es Milton Giménez, incorporado en 2024 por cuatro millones de dólares: ante el interés de Racing, la dirigencia solo avanzará si la propuesta se acerca a ese monto.
En el caso de los juveniles con presencia en Primera, como Exequiel Zeballos, Lautaro Di Lollo o Milton Delgado, la postura es firme. Solo saldrán si se ejecuta la cláusula de rescisión, cuyos valores oscilan entre los 15 y 20 millones de dólares.
Distinta es la situación de algunos futbolistas que no estarían en los planes del entrenador Claudio Úbeda. Nombres como Lucas Blondel, Luis Advíncula, Lucas Janson y Agustín Martegani podrían dejar el club con mayor flexibilidad en las negociaciones, incluso por cifras inferiores a las que Boca pagó, en parte debido a su escasa participación y a contratos elevados.
Además, el 1° de enero deberán regresar varios jugadores que se encuentran a préstamo. A priori, muchos son prescindibles para el cuerpo técnico. Algunos podrían volver a salir cedidos, mientras que otros, como Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Jabes Saralegui o Renzo Giampaoli, podrían desvincularse definitivamente mediante una venta.
Por el momento no existen ofertas formales, aunque sí consultas por distintos futbolistas. Como en mercados anteriores, la dirigencia suele priorizar primero las incorporaciones y luego definir las salidas, aunque resta saber si esta vez mantendrá esa lógica o ajustará su estrategia.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.