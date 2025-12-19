Luego de confirmar que no renovará los contratos de Frank Fabra y Cristian Lema, ni el préstamo de Ignacio Miramón —quienes dejarán el club el 31 de diciembre—, la dirigencia de Boca Juniors fijó su postura de cara al mercado de pases de verano. Con Juan Román Riquelme a la cabeza, el club determinó quiénes son negociables, en qué condiciones y cuáles son los futbolistas que no se venderán.

En ese escenario, Leandro Paredes aparece como el único jugador intransferible. La conducción entiende que el proyecto deportivo debe construirse alrededor del mediocampista campeón del mundo, quien rápidamente se consolidó como referente y una de las figuras del último semestre.

El resto del plantel, en cambio, puede ser negociado, aunque con criterios claros. Boca solo analizará ofertas que se ajusten al valor de mercado de cada futbolista, considerando edad, costo de adquisición y rol dentro del equipo. Un ejemplo es Milton Giménez, incorporado en 2024 por cuatro millones de dólares: ante el interés de Racing, la dirigencia solo avanzará si la propuesta se acerca a ese monto.

En el caso de los juveniles con presencia en Primera, como Exequiel Zeballos, Lautaro Di Lollo o Milton Delgado, la postura es firme. Solo saldrán si se ejecuta la cláusula de rescisión, cuyos valores oscilan entre los 15 y 20 millones de dólares.

Distinta es la situación de algunos futbolistas que no estarían en los planes del entrenador Claudio Úbeda. Nombres como Lucas Blondel, Luis Advíncula, Lucas Janson y Agustín Martegani podrían dejar el club con mayor flexibilidad en las negociaciones, incluso por cifras inferiores a las que Boca pagó, en parte debido a su escasa participación y a contratos elevados.

Además, el 1° de enero deberán regresar varios jugadores que se encuentran a préstamo. A priori, muchos son prescindibles para el cuerpo técnico. Algunos podrían volver a salir cedidos, mientras que otros, como Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Jabes Saralegui o Renzo Giampaoli, podrían desvincularse definitivamente mediante una venta.

Por el momento no existen ofertas formales, aunque sí consultas por distintos futbolistas. Como en mercados anteriores, la dirigencia suele priorizar primero las incorporaciones y luego definir las salidas, aunque resta saber si esta vez mantendrá esa lógica o ajustará su estrategia.