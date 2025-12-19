Studebaker cerró un año cargado de logros deportivos y crecimiento institucional. Tras la consagración en la Liga Venadense de Fútbol, el presidente del club, Marcelo Compañs, realizó un balance del 2025 y detalló los principales desafíos que enfrenta la institución de cara al futuro.

En diálogo con FM Sonic 103.1, Compañs destacó que el campeonato es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, que va más allá de lo que ocurre dentro de la cancha. “No es solamente salir campeón. Hay mucho esfuerzo detrás, un trabajo constante de comisión directiva, subcomisiones, cuerpo técnico, jugadores y colaboradores”, expresó.

El titular del club remarcó que el crecimiento de Studebaker se sostiene gracias a una estructura de trabajo bien definida, con roles claros en cada disciplina. En ese sentido, señaló que actualmente el club cuenta con más de 45 profesores entre fútbol, hockey, patín, tenis, pádel, natación, gimnasio y colonia de vacaciones, además de 16 empleados en relación de dependencia.

Compañs explicó que uno de los mayores desafíos es sostener el crecimiento. “Es un problema lindo, pero es un problema. Mantener una institución cada vez más grande requiere gestión, recursos y mucho compromiso”, afirmó. También subrayó la importancia del acompañamiento de los socios, no solo desde lo económico, sino también desde el aporte de tiempo e ideas.

En cuanto a infraestructura, el presidente detalló que el objetivo inmediato es finalizar el nuevo espacio multifunción en el predio, que funcionará como sede social, con secretaría, sala de reuniones, museo, salón de eventos y un sector gastronómico. Además, adelantó que uno de los próximos grandes pasos será avanzar en nuevos vestuarios para fútbol, cabinas de transmisión y una tribuna visitante, así como vestuarios y servicios propios para la cancha de hockey.

A más largo plazo, el club proyecta la construcción de un polideportivo cubierto que permita potenciar disciplinas como patín, vóley, handball y hockey indoor. “Tenemos el espacio físico y un plan maestro que buscamos respetar para que el crecimiento sea ordenado y pensado a futuro”, explicó.

En el plano deportivo, Compañs valoró no solo el título de Primera División, sino también el desempeño de las divisiones inferiores y la reserva, que estuvieron nuevamente en instancias decisivas. “Aunque no hubiéramos salido campeones, el balance era positivo por el crecimiento deportivo y social que se dio durante el año”, aseguró.

Finalmente, el presidente invitó a los socios y simpatizantes a seguir acompañando al club y a participar de los festejos por el campeonato, destacando que el verdadero motor de Studebaker es el trabajo colectivo. “Un club se construye con pequeños aportes de muchos. Ese es el espíritu que queremos seguir fortaleciendo”, concluyó.