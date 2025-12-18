Venezuela exige pago por su petróleo y gas
La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que el país no entregará recursos energéticos sin una transacción legítima y apuntó contra Estados Unidos y aliados.
El presidente de Estados Unidos volvió a exigir la devolución de bienes nacionalizados y ordenó un bloqueo total a petroleros sancionados que operen con Venezuela.Internacionales18/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reclamar públicamente a Venezuela la devolución de activos que, según sostuvo, fueron sustraídos a empresas petroleras estadounidenses tras la nacionalización del sector energético.
El mandatario realizó estas declaraciones el miércoles en la Casa Blanca, donde recordó que compañías de su país operaban en territorio venezolano antes de ser expulsadas. En ese marco, vinculó el reclamo con las políticas impulsadas primero por Hugo Chávez y luego por el actual presidente, Nicolás Maduro.
“Se llevaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta”, afirmó Trump ante la prensa, reforzando un discurso que ya había utilizado en otras oportunidades para cuestionar al gobierno venezolano.
En paralelo, Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete del presidente estadounidense, calificó la nacionalización de la industria petrolera venezolana como “el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidenses”. A través de redes sociales, también aseguró que esos recursos habrían sido utilizados para financiar actividades ilegales.
Por otro lado, el martes Trump ordenó un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, profundizando así una campaña de presión que se viene intensificando en los últimos meses.
Finalmente, el presidente reafirmó su postura en su red social Truth Social, donde advirtió que Estados Unidos no permitirá que “un régimen hostil” retenga activos que considera propios y exigió su devolución inmediata.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que el país no entregará recursos energéticos sin una transacción legítima y apuntó contra Estados Unidos y aliados.
El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que endurece la lucha contra el fentanilo, mientras evalúa aliviar restricciones sobre la marihuana.
El líder del Partido Republicano obtuvo una amplia victoria electoral y asumirá el 11 de marzo de 2026.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Las autoridades lograron incautaciones millonarias y redujeron un 98% la apertura de nuevos campamentos ilegales en territorio indígena Yanomami.
El ministro de Interior venezolano cuestionó las declaraciones de Donald Trump y aseguró que existe una ofensiva externa contra los recursos estratégicos del país.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.