El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reclamar públicamente a Venezuela la devolución de activos que, según sostuvo, fueron sustraídos a empresas petroleras estadounidenses tras la nacionalización del sector energético.

El mandatario realizó estas declaraciones el miércoles en la Casa Blanca, donde recordó que compañías de su país operaban en territorio venezolano antes de ser expulsadas. En ese marco, vinculó el reclamo con las políticas impulsadas primero por Hugo Chávez y luego por el actual presidente, Nicolás Maduro.

“Se llevaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta”, afirmó Trump ante la prensa, reforzando un discurso que ya había utilizado en otras oportunidades para cuestionar al gobierno venezolano.

En paralelo, Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete del presidente estadounidense, calificó la nacionalización de la industria petrolera venezolana como “el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidenses”. A través de redes sociales, también aseguró que esos recursos habrían sido utilizados para financiar actividades ilegales.

Por otro lado, el martes Trump ordenó un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, profundizando así una campaña de presión que se viene intensificando en los últimos meses.

Finalmente, el presidente reafirmó su postura en su red social Truth Social, donde advirtió que Estados Unidos no permitirá que “un régimen hostil” retenga activos que considera propios y exigió su devolución inmediata.