José Antonio Kast ganó el balotaje y será presidente de Chile
El líder del Partido Republicano obtuvo una amplia victoria electoral y asumirá el 11 de marzo de 2026.
El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que endurece la lucha contra el fentanilo, mientras evalúa aliviar restricciones sobre la marihuana.Internacionales16/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo y a sus principales sustancias químicas precursoras como un “arma de destrucción masiva”. La medida considera al fentanilo ilícito como “más cercano a un arma química que a un narcótico”, y remarca que apenas dos miligramos pueden resultar letales.
Según el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, “cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”, lo que llevó a reforzar las acciones judiciales contra su tráfico. En este marco, la orden instruye al Departamento de Justicia a iniciar de manera inmediata investigaciones y procesos penales vinculados a esta droga.
Además, se encomienda a los Departamentos de Guerra y de Justicia analizar la posibilidad de aportar recursos militares para apoyar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con un informe del medio Politico, el momento de la decisión resulta llamativo, ya que se produce en medio de especulaciones sobre posibles acciones contra el narcotráfico en territorio venezolano, como parte de la presión política sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El reporte señala que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva podría otorgar a Estados Unidos una justificación legal adicional para el uso de la fuerza militar en ese contexto.
Por otro lado, Trump también afirmó que su administración está evaluando “muy seriamente” firmar una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana en una categoría de menor peligrosidad. De concretarse, la medida aliviaría restricciones federales y reconocerá formalmente el uso médico del cannabis bajo la ley federal, según indicó CBS News.
