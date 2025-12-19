Luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing por penales, Estudiantes ya comenzó a proyectar el armado del plantel para la temporada 2026. En ese contexto, uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Santiago Ascacíbar, capitán del equipo y una de las figuras del ciclo, por quien existe un fuerte interés de River y sondeos desde Boca y Santos de Brasil.

Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, se refirió públicamente a la situación del mediocampista y fue claro al marcar la postura del club. “Al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos: al jugador, pero también al club”, expresó en diálogo con Cielosports.

En ese marco, la Brujita reconoció que la institución puede hacer un esfuerzo económico para retenerlo, aunque aclaró que hay un límite. “Podemos hacer un esfuerzo, pero tiene un techo y hay que saber aceptarlo. Hicimos un esfuerzo muy grande, el Ruso también, y es normal que ese esfuerzo sea compartido en caso de una salida”, señaló.

Además, Verón relativizó la tensión generada por el interés de River, recordando el antecedente del pase de Sebastián Driussi. “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Son situaciones normales del fútbol”, sostuvo, en referencia a la dirigencia millonaria encabezada por Stefano Di Carlo.

Días atrás, el propio presidente albirrojo ya había anticipado que Estudiantes no está en condiciones de competir económicamente con River o Boca. “Queremos retenerlo, pero llegado un punto no vamos a poder competir y ahí decidirá él. No lo digo como crítica, yo haría lo mismo si tuviera esa posibilidad”, afirmó también en ESPN.

Mientras tanto, desde Núñez siguen de cerca cada movimiento y consideran a Ascacíbar una prioridad para reforzar el mediocampo. A la pelea se sumó en las últimas horas el Santos, que busca rearmarse tras una temporada compleja y volver a ser protagonista a nivel continental bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda.