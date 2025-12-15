José Antonio Kast ganó el balotaje y será presidente de Chile

José Antonio Kast se convirtió este domingo en el presidente electo de Chile tras imponerse con una diferencia contundente sobre la candidata oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial. El referente de la derecha chilena alcanzó cerca del 60% de los votos, frente a poco más del 40% obtenido por su rival.

Los primeros resultados se conocieron antes de las 20 horas, cuando ya se había escrutado más del 57% de las mesas. La jornada electoral se desarrolló con normalidad, en el marco del voto obligatorio, que convocó a más de 15,7 millones de ciudadanos en todo el país.



Kast siguió el recuento desde la sede del Partido Republicano, en la comuna santiaguina de Las Condes, acompañado por dirigentes de distintos espacios políticos que respaldaron su candidatura en el balotaje. Allí recibió el llamado de felicitación de Jeannette Jara y también el saludo protocolar del presidente Gabriel Boric, transmitido por la televisión abierta.

Durante la campaña, el ahora presidente electo centró su discurso en el combate a la inseguridad, el control de la inmigración ilegal, el cierre de la frontera norte y la recuperación económica. Estos ejes conectaron con una de las principales preocupaciones de la sociedad chilena: según encuestas recientes, la inseguridad y el crimen encabezan la agenda ciudadana, seguidos por la situación económica y la crisis migratoria.



En los debates previos a la elección, Kast debió aclarar su postura sobre algunas políticas sociales impulsadas por el actual gobierno. En ese marco, se comprometió a no modificar la ley de 40 horas laborales ni otros beneficios como el salario mínimo, la indemnización por años de servicio y la pensión garantizada universal.

En política exterior, el futuro mandatario adelantó que buscará mantener buenas relaciones con los países de la región. Tras emitir su voto, confirmó que mantiene diálogo con el presidente argentino Javier Milei y destacó la complementariedad entre ambos países, especialmente en materia productiva y comercial de cara al mercado del Asia Pacífico.

José Antonio Kast asumirá formalmente la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, iniciando un nuevo ciclo político tras una elección que dejó en evidencia un fuerte respaldo popular a su propuesta.