José Antonio Kast ganó el balotaje y será presidente de Chile

Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
El líder del Partido Republicano obtuvo una amplia victoria electoral y asumirá el 11 de marzo de 2026.Internacionales15/12/2025SOFIA ZANOTTI
José Antonio Kast se convirtió este domingo en el presidente electo de Chile tras imponerse con una diferencia contundente sobre la candidata oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial. El referente de la derecha chilena alcanzó cerca del 60% de los votos, frente a poco más del 40% obtenido por su rival.
Los primeros resultados se conocieron antes de las 20 horas, cuando ya se había escrutado más del 57% de las mesas. La jornada electoral se desarrolló con normalidad, en el marco del voto obligatorio, que convocó a más de 15,7 millones de ciudadanos en todo el país.
Kast siguió el recuento desde la sede del Partido Republicano, en la comuna santiaguina de Las Condes, acompañado por dirigentes de distintos espacios políticos que respaldaron su candidatura en el balotaje. Allí recibió el llamado de felicitación de Jeannette Jara y también el saludo protocolar del presidente Gabriel Boric, transmitido por la televisión abierta.
Durante la campaña, el ahora presidente electo centró su discurso en el combate a la inseguridad, el control de la inmigración ilegal, el cierre de la frontera norte y la recuperación económica. Estos ejes conectaron con una de las principales preocupaciones de la sociedad chilena: según encuestas recientes, la inseguridad y el crimen encabezan la agenda ciudadana, seguidos por la situación económica y la crisis migratoria.
En los debates previos a la elección, Kast debió aclarar su postura sobre algunas políticas sociales impulsadas por el actual gobierno. En ese marco, se comprometió a no modificar la ley de 40 horas laborales ni otros beneficios como el salario mínimo, la indemnización por años de servicio y la pensión garantizada universal.
En política exterior, el futuro mandatario adelantó que buscará mantener buenas relaciones con los países de la región. Tras emitir su voto, confirmó que mantiene diálogo con el presidente argentino Javier Milei y destacó la complementariedad entre ambos países, especialmente en materia productiva y comercial de cara al mercado del Asia Pacífico.
José Antonio Kast asumirá formalmente la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, iniciando un nuevo ciclo político tras una elección que dejó en evidencia un fuerte respaldo popular a su propuesta.
Las autoridades lograron incautaciones millonarias y redujeron un 98% la apertura de nuevos campamentos ilegales en territorio indígena Yanomami.
El ministro de Interior venezolano cuestionó las declaraciones de Donald Trump y aseguró que existe una ofensiva externa contra los recursos estratégicos del país.
Dos aviones de combate estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano y sobrevolaron el Lago Maracaibo durante 40 minutos, según medios internacionales. El hecho se dio en medio de nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Nicolás Maduro.
El Instituto Nobel confirmó que la dirigente venezolana no estará presente en Oslo. Su hija recibirá el galardón y leerá el discurso preparado por Machado.
El presidente estadounidense afirmó que Maduro “tiene los días contados” y mantuvo abierta la posibilidad de una intervención en medio de la operación Lanza del Sur.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.