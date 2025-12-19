El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, firmó un convenio con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, en el marco del Programa Caminos Productivos, que permitirá llevar adelante el mejorado del camino al Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.

A partir de este acuerdo, el Municipio recibirá un aporte económico provincial cercano a los 230 millones de pesos, que será destinado al reacondicionamiento y ripiado de los cinco kilómetros de traza que unen la ciudad con la laguna.

La obra apunta a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, garantizando el acceso al balneario durante todo el año. En este marco, se busca fortalecer el desarrollo turístico local y regional, potenciar el uso recreativo del predio y acompañar el crecimiento de uno de los principales atractivos naturales de Villa Cañás.

Tras la firma, Gizzi destacó la importancia del convenio y remarcó que forma parte de una política de trabajo conjunto con el Gobierno Provincial. Además, agradeció “el acompañamiento y compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y de todo su equipo para seguir avanzando con diferentes proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos”.

La rúbrica se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe y contó con la presencia del secretario de Economía, Oscar Caffa; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; el director de Innovación y de Vinculación con Gobiernos Locales, Federico Carballeira; y el concejal Guillermo Gallo.