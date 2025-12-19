Guillermo Poli: balance del Concejo y desafíos para 2026
El concejal de Villa Cañás analizó el año legislativo, defendió el rol de control del Concejo y planteó los principales temas pendientes de la ciudad.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.Villa Cañás19/12/2025SOFIA ZANOTTI
El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, firmó un convenio con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, en el marco del Programa Caminos Productivos, que permitirá llevar adelante el mejorado del camino al Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.
A partir de este acuerdo, el Municipio recibirá un aporte económico provincial cercano a los 230 millones de pesos, que será destinado al reacondicionamiento y ripiado de los cinco kilómetros de traza que unen la ciudad con la laguna.
La obra apunta a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, garantizando el acceso al balneario durante todo el año. En este marco, se busca fortalecer el desarrollo turístico local y regional, potenciar el uso recreativo del predio y acompañar el crecimiento de uno de los principales atractivos naturales de Villa Cañás.
Tras la firma, Gizzi destacó la importancia del convenio y remarcó que forma parte de una política de trabajo conjunto con el Gobierno Provincial. Además, agradeció “el acompañamiento y compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y de todo su equipo para seguir avanzando con diferentes proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos”.
La rúbrica se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe y contó con la presencia del secretario de Economía, Oscar Caffa; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; el director de Innovación y de Vinculación con Gobiernos Locales, Federico Carballeira; y el concejal Guillermo Gallo.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El acto será el lunes 22 a las 20 horas en el escenario “Los 3 Maestros” y distinguirá a quienes lograron títulos y subcampeonatos durante el año.
Un intento de robo fue frustrado en las últimas horas en la ciudad de Villa Cañás, luego de un rápido accionar policial alertado por vecinos de la zona.
La administradora Silvia Miel analizó un año de recuperación, habló de mejoras internas, desafíos pendientes y dejó un mensaje a la comunidad de cara a 2026.
El instituto educativo de Villa Cañás realizó su balance anual, destacó nuevos convenios de formación profesional y anticipó propuestas para 2026.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.