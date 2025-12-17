Venezuela exige pago por su petróleo y gas

La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que el país no entregará recursos energéticos sin una transacción legítima y apuntó contra Estados Unidos y aliados.

Internacionales17/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país no permitirá el robo de sus recursos energéticos y remarcó que cualquier nación que quiera acceder al petróleo o al gas venezolano deberá pagarlo conforme al derecho internacional.
Las declaraciones fueron realizadas durante un acto con trabajadores de la industria petrolera, transmitido por la televisión estatal, donde Rodríguez sostuvo que Venezuela no entregará “ni una molécula” de sus recursos sin una operación comercial justa. “Si quieren petróleo lo tienen que pagar, no se lo van a robar”, expresó.

En ese marco, la funcionaria denunció a autoridades de Estados Unidos por lo que calificó como “crímenes internacionales”, incluyendo operaciones en el mar Caribe que, según señaló, constituyen actos de piratería y ejecuciones extrajudiciales contra bienes venezolanos.

Además, aseguró que bajo distintos argumentos —como la lucha contra el narcotráfico o la defensa de la democracia— se intenta ocultar el verdadero objetivo, que sería apropiarse del petróleo venezolano sin pagar por él.

Rodríguez también respaldó la decisión del presidente Nicolás Maduro de suspender acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, tras acusar a ese país de haber participado en un operativo militar estadounidense contra un buque que transportaba crudo venezolano.

“No hay acuerdos, no hay negociación, no habrá producción ni gas para Trinidad y Tobago mientras se mantenga esa agenda de hostilidad”, concluyó.

Te puede interesar
Lo más visto
N1iLqZgGC_2000x1500__1

Costas, cerca de renovar con Racing

GASTON PAROLA
Deportes16/12/2025

La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.

El 107, un servicio clave que no se detiene

El 107, un servicio clave que no se detiene

GASTON PAROLA
Villa Cañás16/12/2025

Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.

Boletín de noticias