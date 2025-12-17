Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva
El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que endurece la lucha contra el fentanilo, mientras evalúa aliviar restricciones sobre la marihuana.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que el país no entregará recursos energéticos sin una transacción legítima y apuntó contra Estados Unidos y aliados.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país no permitirá el robo de sus recursos energéticos y remarcó que cualquier nación que quiera acceder al petróleo o al gas venezolano deberá pagarlo conforme al derecho internacional.
Las declaraciones fueron realizadas durante un acto con trabajadores de la industria petrolera, transmitido por la televisión estatal, donde Rodríguez sostuvo que Venezuela no entregará “ni una molécula” de sus recursos sin una operación comercial justa. “Si quieren petróleo lo tienen que pagar, no se lo van a robar”, expresó.
En ese marco, la funcionaria denunció a autoridades de Estados Unidos por lo que calificó como “crímenes internacionales”, incluyendo operaciones en el mar Caribe que, según señaló, constituyen actos de piratería y ejecuciones extrajudiciales contra bienes venezolanos.
Además, aseguró que bajo distintos argumentos —como la lucha contra el narcotráfico o la defensa de la democracia— se intenta ocultar el verdadero objetivo, que sería apropiarse del petróleo venezolano sin pagar por él.
Rodríguez también respaldó la decisión del presidente Nicolás Maduro de suspender acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, tras acusar a ese país de haber participado en un operativo militar estadounidense contra un buque que transportaba crudo venezolano.
“No hay acuerdos, no hay negociación, no habrá producción ni gas para Trinidad y Tobago mientras se mantenga esa agenda de hostilidad”, concluyó.
