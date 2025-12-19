Trump suspendió la lotería de green cards tras un tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la suspensión del programa de visas de diversidad, conocido como la “lotería de las green cards”, luego de que se confirmara que Claudio Neves Valente, autor de un tiroteo en universidades de Massachusetts y Rhode Island, había accedido al país a través de ese sistema migratorio.

La medida fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien informó que, por instrucción directa del mandatario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pausará el programa hasta nuevo aviso. “Este individuo nunca debería haber sido admitido en nuestro país”, sostuvo la funcionaria en redes sociales.



Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años, fue señalado como responsable del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de Brown y de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), además de haber dejado varios heridos. El sospechoso fue hallado muerto horas después en un almacén del estado de New Hampshire.

Según documentos oficiales, el atacante había estudiado en Brown a comienzos de los años 2000 con una visa de estudiante y, en 2017, obtuvo la residencia permanente tras resultar beneficiado en el sorteo de visas de diversidad. Las autoridades no precisaron cuál fue su estatus migratorio en los años previos a ese trámite.

El programa de visas de diversidad fue creado por el Congreso estadounidense en la década del noventa y permite cada año el ingreso legal de hasta 50.000 personas provenientes de países con baja tasa de inmigración hacia Estados Unidos. En la edición 2025 participaron cerca de 20 millones de postulantes y más de 130.000 fueron seleccionados, incluyendo familiares directos.

Desde el Gobierno señalaron que, además de la suspensión, se aplicarán controles adicionales a quienes ya hayan sido seleccionados en el sorteo. Sin embargo, todavía no se definió qué ocurrirá con las personas que ya obtuvieron la residencia o tienen su trámite avanzado.

Trump, crítico histórico de este mecanismo migratorio, volvió a cuestionarlo públicamente y adelantó que buscará avanzar con mayores restricciones, incluso sobre otros programas legales de inmigración. La decisión podría derivar en disputas judiciales, ya que se trata de un sistema aprobado por el Congreso.