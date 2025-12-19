La escuela Enredarte, dirigida por Jesica Muñoz, cerró el 2025 con un balance altamente positivo y consolidando su crecimiento en Villa Cañás. En diálogo con FM Sonic, la profesora destacó que este fue el décimo año de la institución y uno de los más intensos desde su creación.

Actualmente, Enredarte funciona en un amplio galpón ubicado en calle 48 entre 63 y 65, donde el año pasado se concretó la mudanza que permitió sumar nuevo equipamiento y mejorar las condiciones de entrenamiento. Entre los avances más importantes, se incorporó una barra simétrica de gimnasia artística, única en toda la región, además de colchonetas de alto impacto y una pasarela de salto con resortes para entrenamientos de mayor exigencia.

“El espacio nos vino bárbaro, pero la verdad es que ya nos volvió a quedar chico”, reconoció Muñoz, al detallar que el crecimiento de la matrícula fue notable. Este año, la escuela cerró con 147 alumnas en acrobacia en telas y más de 80 en gimnasia artística, cifras que reflejan el fuerte interés por la disciplina.

El trabajo no es individual. Enredarte cuenta con un equipo consolidado de profesoras, entre ellas Carolina, especializada en gimnasia artística; Julie Mira; Belén García, a cargo del aro; Soledad Boschi y Jime Rocha, quien se destaca por su experiencia en el trabajo con niños y su manejo de grupos. “No estoy sola, somos muchas mujeres sosteniendo este proyecto”, remarcó.

Durante el año también se implementaron propuestas innovadoras, como gimnasia artística para adultos y acuatelas, una disciplina que se desarrolla en la pileta del Club Sportsman y que ya reúne a unas 60 alumnas. Además, se realizaron muestras de mitad de año, la tradicional gala de cierre y una despedida especial para las alumnas.

El cierre de este año tuvo un condimento especial para su directora, ya que Jesica atraviesa un embarazo y debió bajar el ritmo de actividad. En ese contexto, destacó el acompañamiento del grupo de alumnas adultas: “Me respaldaron en todo. Armaron escenarios, movieron estructuras, hicieron un trabajo increíble”.

De cara al 2026, Enredarte retomará todas sus disciplinas en febrero y continúa abierta la inscripción para niñas desde los 4 años, reafirmando su objetivo principal: ofrecer un espacio de contención, aprendizaje y crecimiento a través del deporte y el arte.