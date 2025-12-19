Diputados le dio media sanción al Presupuesto, pero el Gobierno perdió en la votación de un capítulo clave

La votación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó más que una media sanción: expuso internas, pases de factura y relaciones políticas deterioradas dentro del Congreso. El oficialismo consiguió aprobar el proyecto en general, pero sufrió un revés significativo al perder el Capítulo XI, considerado central para la estrategia fiscal del Gobierno.

Ese capítulo incluía la derogación de leyes vinculadas a la Emergencia en Discapacidad y al Financiamiento Universitario, medidas que el Ejecutivo consideraba claves para sostener el objetivo de déficit cero en 2026. Sin embargo, la votación particular no acompañó las expectativas oficiales y evidenció fallas en el cálculo político.

Desde el entorno libertario admitieron que el resultado no fue una sorpresa total, aunque sí el margen con el que se perdió. La estrategia había sido votar por capítulos para presionar a la oposición, pero terminó generando el efecto contrario. Gobernadores que venían mostrando alineamiento con el Gobierno no aportaron los votos necesarios, pese a transferencias de fondos y acuerdos previos.



Entre los casos señalados estuvieron Catamarca y Tucumán, cuyos mandatarios no lograron garantizar el respaldo de sus legisladores. También hubo cuestionamientos hacia Salta, aunque allí aseguran que las diferencias estaban anticipadas.

El clima se tensó aún más cuando, durante la madrugada, se propusieron nombramientos para la Auditoría General de la Nación. La inclusión del tema provocó el enojo del PRO, que calificó la maniobra como irregular y decidió retirarse de la sesión. Desde ese espacio advirtieron que la relación con el oficialismo quedó “rota” y anticiparon que no facilitarán el quórum en futuras sesiones.

La Unión Cívica Radical tampoco logró una posición unificada, con votos divididos entre afirmativos, abstenciones y rechazos, lo que sumó críticas desde la Presidencia de la Cámara y desde el propio oficialismo.

En este marco, varias provincias interpretaron lo ocurrido como una señal de alerta para el Gobierno, al considerar que, pese al respaldo numérico, enfrenta dificultades para sostener consensos legislativos. Gobernadores consultados coincidieron en que será necesario mejorar el diálogo y la negociación política para evitar un mayor desgaste.

Tras la sesión, el Ejecutivo reunió a su mesa política en Casa Rosada para analizar los pasos a seguir de cara al debate en el Senado. Mientras algunos sectores impulsan continuar con un manejo presupuestario discrecional, otros sostienen que aún existe margen para recomponer vínculos con provincias y aliados parlamentarios.