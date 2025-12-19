El Gobierno nacional confirmó la subasta pública de tres predios pertenecientes al disuelto programa PROCREAR, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. La medida forma parte del proceso de ordenamiento y liquidación de activos del Estado.

La decisión quedó oficializada este viernes mediante las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas en el Boletín Oficial. Las subastas se realizarán bajo modalidad electrónica a través del portal COMPR.AR, con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, encargado de fijar los valores base de cada inmueble.

Uno de los terrenos está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Estación Buenos Aires, sobre avenida Suárez y Luna. Cuenta con una superficie de 2.903,77 metros cuadrados y tendrá un precio base de 2.977.941 dólares.

En la ciudad de Santa Fe, el predio denominado Parque Federal se encuentra sobre avenida Belgrano al 5000, entre Padilla y Agustín Delgado. Tiene una superficie de 6.418,47 metros cuadrados y una base de subasta fijada en 3.649.310,34 dólares.

Por su parte, en la capital entrerriana, el terreno de Paraná está ubicado sobre avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe. La superficie total es de 49.990,56 metros cuadrados y el valor base asciende a 966.187,72 dólares.

Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo es permitir que el sector privado continúe con desarrollos que quedaron inconclusos tras el cierre del programa, garantizando transparencia y resguardo de los recursos públicos. Además, adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevas subastas en distintas localidades del país.

El cierre del programa PROCREAR fue definido luego de un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó demoras en la entrega de viviendas, gastos elevados, reclamos por condiciones de habitabilidad y falta de actualización de manuales operativos.