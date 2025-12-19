El Presupuesto profundizó tensiones y fracturas políticas
La Libertad Avanza no logró aprobar un capítulo clave del proyecto y la sesión dejó reproches cruzados, enojo de aliados y vínculos políticos dañados.
Los terrenos están ubicados en CABA, Santa Fe y Entre Ríos y serán subastados de manera electrónica a través del portal oficial COMPR.AR.País19/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional confirmó la subasta pública de tres predios pertenecientes al disuelto programa PROCREAR, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. La medida forma parte del proceso de ordenamiento y liquidación de activos del Estado.
La decisión quedó oficializada este viernes mediante las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas en el Boletín Oficial. Las subastas se realizarán bajo modalidad electrónica a través del portal COMPR.AR, con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, encargado de fijar los valores base de cada inmueble.
Uno de los terrenos está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Estación Buenos Aires, sobre avenida Suárez y Luna. Cuenta con una superficie de 2.903,77 metros cuadrados y tendrá un precio base de 2.977.941 dólares.
En la ciudad de Santa Fe, el predio denominado Parque Federal se encuentra sobre avenida Belgrano al 5000, entre Padilla y Agustín Delgado. Tiene una superficie de 6.418,47 metros cuadrados y una base de subasta fijada en 3.649.310,34 dólares.
Por su parte, en la capital entrerriana, el terreno de Paraná está ubicado sobre avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe. La superficie total es de 49.990,56 metros cuadrados y el valor base asciende a 966.187,72 dólares.
Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo es permitir que el sector privado continúe con desarrollos que quedaron inconclusos tras el cierre del programa, garantizando transparencia y resguardo de los recursos públicos. Además, adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevas subastas en distintas localidades del país.
El cierre del programa PROCREAR fue definido luego de un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó demoras en la entrega de viviendas, gastos elevados, reclamos por condiciones de habitabilidad y falta de actualización de manuales operativos.
La Libertad Avanza no logró aprobar un capítulo clave del proyecto y la sesión dejó reproches cruzados, enojo de aliados y vínculos políticos dañados.
El Tribunal Oral Federal 2 consideró el espacio “equiparable al patio de presos comunes” y habilitó salidas diarias bajo control judicial.
El oficialismo logró aprobar tres nombramientos para la Auditoría General de la Nación en una sesión cuestionada por la oposición, que denunció irregularidades y se retiró del recinto.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.
El presidente electo de Chile eligió a la Argentina para su primera actividad internacional tras imponerse en las elecciones del domingo.
El encuentro será este martes en Casa Rosada, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.