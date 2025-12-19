Un soldado se suicidó en Mendoza y hay alerta oficial
El efectivo estaba con licencia psiquiátrica y se disparó con un arma familiar. Es el tercer caso similar registrado en una semana dentro de las Fuerzas Armadas.
Luego del traspié legislativo en Diputados, el Ejecutivo reordena prioridades y apunta a febrero para tratar la reforma laboral.Política 19/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional atraviesa días de revisión interna tras la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, un debate que dejó al descubierto tensiones políticas, diferencias con aliados y la necesidad de reordenar el cronograma legislativo para los próximos meses.
La situación fue analizada en una reunión de la mesa política que rodea al presidente Javier Milei, realizada en Casa Rosada mientras la CGT se movilizaba en Plaza de Mayo. Del encuentro participaron funcionarios clave del Gabinete, autoridades parlamentarias y asesores presidenciales, con el foco puesto en redefinir prioridades y corregir errores de estrategia.
Desde el Ejecutivo admiten que el rechazo de algunos artículos sensibles del Presupuesto obligó a recalcular. En ese marco, la Casa Rosada evalúa insistir en el Senado con modificaciones que consideran necesarias para sostener el equilibrio fiscal, e incluso no descarta vetar el texto si no se ajusta a los lineamientos oficiales.
Pese al revés, en el oficialismo destacan haber logrado, por primera vez en años, una media sanción presupuestaria, aunque reconocen que quedaron pendientes puntos centrales como energía y coparticipación. La prioridad inmediata es cerrar el capítulo presupuestario para avanzar luego con los proyectos que el Gobierno considera estructurales.
Entre ellos se destacan la Ley de Inocencia Fiscal y la denominada “modernización” laboral. Esta última, impulsada por el Ejecutivo, fue uno de los ejes de tensión con los sindicatos y motivó la reciente protesta de la CGT. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran estar abiertos a revisar la redacción de algunos artículos para facilitar consensos.
El debate de la reforma laboral quedaría postergado hasta febrero, con la intención de abrir un período de diálogo más amplio con los distintos sectores. En paralelo, el oficialismo trabaja para recomponer vínculos con gobernadores aliados, algunos de los cuales tomaron distancia durante la votación del Presupuesto.
Con este escenario, el Gobierno busca ajustar su estrategia política y legislativa para evitar nuevos tropiezos y consolidar avances en el Congreso durante el segundo tramo de la gestión.
