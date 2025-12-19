Tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el equipo ideal del campeonato, integrado por los jugadores más destacados del segundo semestre. La nómina incluyó un once titular y siete suplentes, y dejó un dato que rápidamente llamó la atención: no aparece ningún futbolista de River Plate.

El listado refleja el dominio del Pincha, campeón del certamen, que logró ubicar varios apellidos entre los mejores del torneo. También se destaca la presencia de Racing y Rosario Central, mientras que Boca aportó dos jugadores de peso, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del semestre.

Entre los titulares sobresalen dos campeones del mundo con la Selección Argentina: Ángel Di María, actualmente en Rosario Central, y Leandro Paredes, referente del mediocampo de Boca. Sus presencias le aportan jerarquía y recorrido internacional a un equipo que combina experiencia y rendimiento sostenido en el plano local.

El once ideal quedó conformado por: Facundo Cambeces (Racing); Juan Pintado (Gimnasia), Santiago Núñez (Estudiantes), Ayrton Costa (Boca), Gabriel Rojas (Racing); Leandro Paredes (Boca), Santiago Sosa (Racing); Ángel Di María (Rosario Central), Alan Lescano (Argentinos Juniors), Edwin Cetré (Estudiantes); y Ronaldo Martínez (Platense).

En cuanto a los suplentes, la Liga eligió a Fernando Muslera (Estudiantes), Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Santiago Ascacíbar (Estudiantes), Cristian Medina (Estudiantes), Franco Ibarra (Rosario Central), Marcelo Torres (Gimnasia) y Alejo Véliz (Rosario Central).

La ausencia total de River, dirigido por Marcelo Gallardo, contrasta con su habitual protagonismo en este tipo de reconocimientos y ya genera debate entre hinchas y analistas. El equipo ideal del Clausura no solo premió a los mejores del semestre, sino que también dejó en evidencia rendimientos que estuvieron por debajo de las expectativas.