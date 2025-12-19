Argentinos Juniors inicia su camino en la Libertadores 2026
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.Deportes19/12/2025GASTON PAROLA
Tras consagrarse campeón de la Primera Nacional 2025 y sellar su ascenso luego de vencer por penales a Deportivo Madryn, Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa semanas claves de planificación de cara a su debut en la Liga Profesional de Fútbol, un hito sin precedentes para la institución.
El plantel se encuentra de receso hasta el 2 de enero, fecha en la que comenzará la pretemporada. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en la conformación del equipo que conducirá Ariel Broggi, quien continuará al frente del cuerpo técnico que logró el ascenso.
En este proceso, el club ya sufrió varias bajas importantes. La más resonante es la salida de Ignacio Antonio, mediocampista clave durante la campaña, quien podría continuar su carrera en Colón de Santa Fe. Además, dejaron la institución Facundo Nadalín, Ismael Cortez, Federico Torres, Jeremías Puch, Lucas Bustos, Gastón Espósito, Nicolás Servetto, Mario Galeano y Enzo Gaggi. A su vez, Matías Muñoz cuenta con ofertas y su continuidad aún no está asegurada.
Pese a las salidas, Gimnasia logró retener a varios futbolistas que fueron determinantes en el ascenso. El club adquirió los pases de Franco Saavedra (Talleres) y Facundo Lencioni (Belgrano), renovó los contratos del capitán Diego Mondino y de Fermín Antonini, y espera cerrar la firma del goleador Nicolás Ferreyra.
En cuanto a incorporaciones, hasta el momento se sumaron Luciano Paredes, a préstamo desde Deportivo Maipú, y Juan Franco, proveniente de Instituto. Además, existen gestiones por Facundo Quignón y Ulises Sánchez, ambos de Belgrano.
Sin embargo, el gran objetivo del mercado es Diego Tarzia, extremo de Independiente, considerado una de las proyecciones más interesantes del fútbol argentino. La negociación está en marcha y desde la dirigencia confían en poder cerrarla antes de fin de año, para darle un salto de jerarquía al plantel de cara al exigente desafío que se avecina.
