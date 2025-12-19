Boca continúa evaluando alternativas para reforzar su frente ofensivo de cara a la próxima temporada y, en ese contexto, Martín Palermo dio su opinión sobre el perfil de centrodelantero que hoy se adapta mejor al fútbol argentino. El Titán no dudó en señalar a Alexis Cuello, actual jugador de San Lorenzo, como su principal preferencia.

“El chico de San Lorenzo me gusta, Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo”, expresó Palermo en diálogo con ESPN, mientras el club de la Ribera analiza opciones tras un año en el que sus delanteros fueron cuestionados por rendimiento y eficacia.

El exgoleador explicó que su elección responde a la evolución del puesto, alejándose del clásico número nueve de área que él supo encarnar durante su carrera. “Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo”, señaló, destacando la movilidad, la presión alta y la capacidad de adaptarse a distintos sectores del ataque.

En ese marco, Palermo valoró el compromiso táctico de jugadores como Cuello, que además de finalizar jugadas pueden colaborar en la recuperación y abrir espacios jugando por las bandas. Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de que Miguel Borja vista la camiseta de Boca, minimizando su pasado en River. “No es un jugador identificado con River para que no pueda jugar en Boca. Si es el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles”, afirmó.

Las declaraciones del Titán se suman al debate sobre qué tipo de delantero necesita el Xeneize para potenciar su ataque y volver a ser protagonista en los frentes que afrontará en la próxima temporada.