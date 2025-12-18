Se incendió un camión en la Ruta 7 y no hubo heridos
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 249. El vehículo circulaba sin carga desde San Luis hacia Buenos Aires y el conductor salió ileso.
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en cercanías de Arrufó. Uno de los conductores logró salir con vida.Sociedad18/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un gravísimo siniestro vial se registró este miércoles por la mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en inmediaciones de la localidad santafesina de Arrufó, donde dos camiones colisionaron y se incendiaron, provocando la muerte de dos personas y dejando a un hombre herido.
Según informaron medios regionales, tras el impacto uno de los choferes pudo salir del vehículo por sus propios medios y fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias. En tanto, el conductor del otro camión y su acompañante quedaron atrapados en el habitáculo y fallecieron como consecuencia del incendio.
Las víctimas fatales ocupaban el mismo rodado, mientras que el herido corresponde al conductor del otro camión involucrado en el choque.
En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que concentraron sus tareas en el control del fuego y la asistencia a las víctimas.
De acuerdo a las primeras informaciones, uno de los camiones circulaba en sentido este-oeste y el otro lo hacía de norte a sur. Las causas del impacto aún no habían sido establecidas y son materia de investigación.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 249. El vehículo circulaba sin carga desde San Luis hacia Buenos Aires y el conductor salió ileso.
El empresario recibió 6 años y medio de prisión por explotar a una mujer y facilitar la prostitución de otras 15. Un policía federal también fue condenado.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante múltiples allanamientos y secuestró más de 20 mil dosis de drogas, además de armas y vehículos.
El hecho ocurrió en el barrio Parque Hermoso. Murieron 28 animales y la mujer falleció tras ingerir la misma sustancia.
Tiene 14 años y pidió una familia a través de un video que se volvió viral. Su historia generó una respuesta masiva y reabrió el debate sobre la adopción de adolescentes.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.