Un gravísimo siniestro vial se registró este miércoles por la mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en inmediaciones de la localidad santafesina de Arrufó, donde dos camiones colisionaron y se incendiaron, provocando la muerte de dos personas y dejando a un hombre herido.



Según informaron medios regionales, tras el impacto uno de los choferes pudo salir del vehículo por sus propios medios y fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias. En tanto, el conductor del otro camión y su acompañante quedaron atrapados en el habitáculo y fallecieron como consecuencia del incendio.



Las víctimas fatales ocupaban el mismo rodado, mientras que el herido corresponde al conductor del otro camión involucrado en el choque.



En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que concentraron sus tareas en el control del fuego y la asistencia a las víctimas.

De acuerdo a las primeras informaciones, uno de los camiones circulaba en sentido este-oeste y el otro lo hacía de norte a sur. Las causas del impacto aún no habían sido establecidas y son materia de investigación.