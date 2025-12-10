María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz
Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron este martes al espacio aéreo venezolano y mantuvieron un vuelo en círculos durante aproximadamente 40 minutos, de acuerdo con un reporte del diario Miami Herald. La información también fue replicada por la agencia Xinhua y distintas plataformas de monitoreo aéreo.
Según los datos de FlightRadar24, las aeronaves se desplazaron sobre el extremo norte del Lago Maracaibo, en el Golfo de Venezuela, entre las ciudades de La Guajira (estado Zulia) y Coro (capital de Falcón). Ambas regiones son estratégicas para la industria energética del país.
Miles de usuarios venezolanos siguieron en tiempo real el recorrido de los aviones a través de páginas especializadas, donde se observó que los F-18 trazaron una figura similar a un lazo sobre el golfo. Volaban a una altitud cercana a los 25.000 pies —unos 7.600 metros—, según las fuentes consultadas.
El Lago Maracaibo, con más de 12.900 kilómetros cuadrados de extensión, es uno de los cuerpos de agua más grandes de América y concentra reservas estimadas en 150.000 millones de barriles de crudo. El sobrevuelo se produjo a menos de 100 millas (161 kilómetros) de Maracaibo, la segunda ciudad más importante del país y sede de la Base Aérea Rafael Urdaneta.
El episodio tuvo lugar el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, evitó responder sobre una posible intervención militar en Venezuela. Sin embargo, volvió a afirmar que “los días de Nicolás Maduro están contados”, lo que reavivó el clima de tensión regional.
