La Sociedad Rural de Rosario volvió a expresar su preocupación por la creciente inseguridad en el ámbito rural y reclamó ser recibida por el gobierno de Santa Fe. Según indicaron, desde hace al menos dos años solicitan reuniones con los ministerios de Producción y de Seguridad sin obtener respuestas concretas.

En un comunicado, la entidad señaló que se desarticularon mecanismos de control que habían demostrado ser eficaces y que no existen actualmente políticas específicas para el sector agropecuario, mientras los delitos en el campo continúan en aumento.

Los productores destacaron especialmente el desmantelamiento de la central del OJO y su articulación con las entidades rurales, un sistema de monitoreo y coordinación que había sido clave para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos.

Por otro lado, remarcaron que la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad estuvo enfocada exclusivamente en la problemática urbana, sin contemplar medidas para las zonas rurales. En ese contexto, aclararon que el único organismo que continúa atendiendo la problemática es el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde la entidad describieron un escenario de creciente vulnerabilidad tanto para productores como para trabajadores rurales, producto de la falta de controles y de presencia estatal en el territorio.

Finalmente, insistieron en la necesidad de implementar acciones específicas como mayor patrullaje, investigaciones judiciales efectivas, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades agropecuarias.

“Solicitamos nuevamente a las autoridades que tomen cartas en el asunto, convoquen a una reunión y se avancen en soluciones claras y concretas. Servimos a la Patria mejorando la producción”, concluyó el comunicado.