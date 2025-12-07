Santa Fe volvió a quedar bajo la lupa por la cantidad de atropellamientos de fauna registrados en su territorio. Un informe elaborado por la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) reveló que la provincia es la segunda con más casos del país, con 1.008 reportes, solo por detrás de Misiones.

El estudio reúne aportes de voluntarios, guardaparques, naturalistas y equipos técnicos que registran cada episodio sobre las rutas argentinas. Según explicó Diego Varela, biólogo del Conicet y coordinador de la iniciativa, el objetivo es visibilizar un fenómeno creciente y disponer de información precisa para orientar políticas públicas.

Uno de los datos más alarmantes es el impacto sobre el aguará guazú, monumento natural provincial. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, nueve de cada diez muertes de esta especie se producen por atropellamientos, pese a su alto nivel de protección. Su comportamiento crepuscular y su presencia en zonas rurales incrementan el riesgo, especialmente durante la noche.

Además del aguará guazú, otras especies comúnmente afectadas son serpientes, zorros, zorrinos, peludos, pumas, gatos monteses, hurones y aguará popes.

Zonas con más casos

Dentro del mapa provincial, los departamentos con mayor cantidad de registros son:

Las Colonias: 160 casos

La Capital: 148 casos

9 de Julio: 102 casos



Estos corredores coinciden con trazas donde la circulación vehicular es intensa y donde la fauna utiliza los márgenes de las rutas para desplazarse.

Programas de mitigación

Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Ambiente provincial impulsa el programa Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (Amaf). El plan identifica zonas sensibles y establece acciones específicas, entre ellas mayor señalización, relevamientos permanentes y la incorporación de pasafaunas en nuevas obras viales.

Cinco de los once corredores definidos por las Amaf se encuentran justamente en los departamentos con más incidentes registrados. Allí se avanza con diagnósticos, trabajos de campo y campañas de prevención.

Paralelamente, las últimas licitaciones de rutas y puentes provinciales ya integran la construcción de pasafaunas. Estas estructuras fueron incluidas en los proyectos de la ruta provincial 32, que conectará Villa Ocampo con Puerto Ocampo, y en el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé. También se instalarán cámaras trampa para evaluar el comportamiento de los animales.

La directora de Bosques Nativos y Áreas Protegidas, Luciana Manelli, destacó que “la colaboración con la Ramfa permitió robustecer los datos disponibles, sumando la información que aportan Vialidad Nacional y la Agencia Provincial de Seguridad Vial”.

Un registro exhaustivo para políticas públicas

Los mapas interactivos de la Ramfa permiten identificar zonas críticas, visualizar tendencias y reforzar intervenciones. La red ya contabiliza más de 11.500 animales vertebrados atropellados en el país y actualiza su base de datos de manera permanente.

De cara a las vacaciones y el incremento del tránsito en rutas, las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de una conducción responsable. Reducir la velocidad en zonas señalizadas y respetar la cartelería son medidas clave para resguardar la vida de las personas y la fauna silvestre.