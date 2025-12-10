Santa Fe avanza con la reparación de más de 200 km de rutas
El Gobierno de Santa Fe lanzó la última convocatoria del año para quienes deseen inscribirse en el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La inscripción estará abierta del 10 al 20 de diciembre y se realizará exclusivamente de manera online.
RUAGA administra la lista única de postulantes a nivel provincial y abre llamados públicos cuando no existen familias inscriptas que se ajusten a las necesidades de niñas, niños o adolescentes declarados en situación de adoptabilidad. En este marco, la provincia convoca nuevamente a sumar aspirantes dispuestos a asumir el proceso adoptivo.
Cómo inscribirse
Quienes deseen iniciar el trámite deben completar el Formulario F1 con sus datos personales y enviarlo por correo electrónico a la sede correspondiente a su domicilio:
Santa Fe: [email protected]
Rosario: [email protected]
Una vez enviado el formulario, los postulantes recibirán un mail de confirmación con la fecha y modalidad de los talleres informativos obligatorios. Tras esta instancia, deberán presentar el Formulario F2 con la documentación respaldatoria para avanzar en la evaluación del legajo. El trámite es gratuito y no requiere patrocinio legal.
Requisitos principales
Entre las condiciones solicitadas se encuentran:
Fotocopia del DNI y documentación personal complementaria.
Certificados de Antecedentes Penales y Deudores Alimentarios Morosos.
Acreditación del estado civil correspondiente (matrimonio, unión convivencial, defunción del cónyuge, etc.).
En el caso de personas extranjeras: acreditar residencia en el país por al menos cinco años.
Edad mínima: 25 años, salvo que el cónyuge o conviviente cumpla con ese requisito.
Desde RUAGA remarcan que los niños mayores de 8 años, los grupos de hermanos y aquellos con necesidades especiales son quienes más esperan por una familia, por lo que estas convocatorias buscan ampliar las posibilidades de una integración familiar adecuada.
Qué sucede después
Luego de presentar la documentación completa, el equipo interdisciplinario del organismo realiza entrevistas y evaluaciones para determinar la compatibilidad de cada postulante con posibles situaciones de adoptabilidad. Cuando no existen familias inscriptas que se ajusten a las características y necesidades de un niño o adolescente, se recurren a llamados públicos como el actual.
Con esta convocatoria, la provincia vuelve a invitar a quienes quieran brindar un proyecto de vida familiar a niñas, niños y adolescentes que esperan una oportunidad.
