El gobierno de Santa Fe oficializó la creación del “policía de Inteligencia”, una nueva categoría dentro del Escalafón General del Personal Policial. La medida fue establecida por el decreto provincial Nº 3121/2025, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

La iniciativa se enmarca en la Ley Nº 14.246, aprobada en 2023, que reguló el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito. Según el decreto, el subescalafón estará integrado por personal policial dedicado a las tareas de obtención, reunión, análisis y producción de información vinculada a la prevención criminal.

Para avanzar en su implementación, el Instituto de Seguridad Pública (Isep) deberá coordinar con la Subsecretaría de Inteligencia Criminal el diseño de un plan de formación integral y entrenamiento específico. Durante los próximos cinco años, podrán incorporarse quienes acrediten capacitación en la materia, validada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Luego de ese plazo, será obligatorio completar el programa de formación inicial.

El anexo del decreto detalla los requisitos para los aspirantes, entre los que se encuentran acreditar formación en inteligencia criminal; no poseer antecedentes por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos; y no estar condenado ni procesado por delitos dolosos. Además, quienes ingresen deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales bajo estrictas condiciones de confidencialidad.

El rol requerirá dedicación exclusiva, debido a la sensibilidad y reserva del trabajo. Los oficiales no podrán desempeñar otras actividades laborales —públicas o privadas— salvo las permitidas por la normativa vigente para casos de compatibilidad.

La capacitación será permanente. Deberán actualizar conocimientos en análisis criminal, inteligencia estratégica, metodologías de procesamiento de información, derechos humanos y tecnologías aplicadas. La falta de actualización puede derivar en la baja del subescalafón.

La creación de esta figura busca fortalecer el abordaje técnico y profesional de los fenómenos vinculados al delito organizado y la violencia, un eje central de la actual gestión provincial.