Santa Fe abre su última convocatoria para aspirantes a adopción en 2025
La provincia habilitó la inscripción online al Registro Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva. El trámite es gratuito y estará disponible del 10 al 20 de diciembre.
La nueva figura integra el sistema provincial de inteligencia criminal y se enfocará en obtener, analizar y producir información para prevenir delitos.Santa Fe11/12/2025LORENA ACOSTA
El gobierno de Santa Fe oficializó la creación del “policía de Inteligencia”, una nueva categoría dentro del Escalafón General del Personal Policial. La medida fue establecida por el decreto provincial Nº 3121/2025, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
La iniciativa se enmarca en la Ley Nº 14.246, aprobada en 2023, que reguló el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito. Según el decreto, el subescalafón estará integrado por personal policial dedicado a las tareas de obtención, reunión, análisis y producción de información vinculada a la prevención criminal.
Para avanzar en su implementación, el Instituto de Seguridad Pública (Isep) deberá coordinar con la Subsecretaría de Inteligencia Criminal el diseño de un plan de formación integral y entrenamiento específico. Durante los próximos cinco años, podrán incorporarse quienes acrediten capacitación en la materia, validada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Luego de ese plazo, será obligatorio completar el programa de formación inicial.
El anexo del decreto detalla los requisitos para los aspirantes, entre los que se encuentran acreditar formación en inteligencia criminal; no poseer antecedentes por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos; y no estar condenado ni procesado por delitos dolosos. Además, quienes ingresen deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El rol requerirá dedicación exclusiva, debido a la sensibilidad y reserva del trabajo. Los oficiales no podrán desempeñar otras actividades laborales —públicas o privadas— salvo las permitidas por la normativa vigente para casos de compatibilidad.
La capacitación será permanente. Deberán actualizar conocimientos en análisis criminal, inteligencia estratégica, metodologías de procesamiento de información, derechos humanos y tecnologías aplicadas. La falta de actualización puede derivar en la baja del subescalafón.
La creación de esta figura busca fortalecer el abordaje técnico y profesional de los fenómenos vinculados al delito organizado y la violencia, un eje central de la actual gestión provincial.
La provincia habilitó la inscripción online al Registro Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva. El trámite es gratuito y estará disponible del 10 al 20 de diciembre.
El Gobierno Provincial invierte más de $5.500 millones en trabajos de bacheo, repavimentación y sellado de fisuras en rutas de seis departamentos santafesinos.
Un monitoreo nacional ubicó a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de animales atropellados. Las zonas más críticas, las especies afectadas y las medidas para reducir el impacto.
Menos de la mitad de los niños y niñas de 5 y 11 años completó las vacunas obligatorias en 2024. La provincia lanzó Vax Team para reforzar controles y llegar a escuelas y barrios.
La obra demandó $1.200 millones y permitirá abastecer hogares, comercios e industrias, con impacto directo en la producción regional.
Autoridades provinciales detallaron la investigación que permitió detener en Chubut al líder del clan Gallardo, prófugo desde 2022 por homicidio y amenazas.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.