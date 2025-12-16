El Gobierno de Santa Fe dio a conocer este lunes los datos de inflación correspondientes a noviembre de 2025. De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC_SF), el nivel general de precios registró un aumento del 2,4% en comparación con octubre.

Entre los rubros que más subieron durante el mes se destacó Atención médica y gastos para la salud, con un incremento del 3,1%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos, que aumentaron un 3%, y Transporte y comunicaciones, también con una suba del 3%.

Por debajo del promedio general se ubicaron Alimentos y bebidas, con un aumento del 2,6%, Otros bienes y servicios (1,8%) y Esparcimiento (1,7%). En tanto, los menores incrementos se registraron en Educación (1,3%), Indumentaria (0,9%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%).

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, levemente por encima del registro santafesino. En ese contexto, el IPC nacional acumuló una variación interanual del 31,4%, mientras que el incremento en lo que va del año alcanza el 27,9%.

Según el organismo nacional, las divisiones que más aumentaron en noviembre fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) y Transporte (3%). En contrapartida, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%) mostraron las subas más moderadas.

Desde los análisis económicos advierten que, de cara a los próximos meses y a 2026, podrían registrarse nuevas presiones inflacionarias vinculadas principalmente a la actualización de precios regulados.