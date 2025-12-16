Pullaro inauguró obras viales en el acceso a Labordeboy
Se habilitó la repavimentación e iluminación del enlace entre las rutas provinciales 90 y 93, con una inversión de $1.800 millones que mejora la seguridad vial y la conectividad regional.
Los mayores aumentos se dieron en salud, vivienda y transporte, según el IPC provincial.
El Gobierno de Santa Fe dio a conocer este lunes los datos de inflación correspondientes a noviembre de 2025. De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC_SF), el nivel general de precios registró un aumento del 2,4% en comparación con octubre.
Entre los rubros que más subieron durante el mes se destacó Atención médica y gastos para la salud, con un incremento del 3,1%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos, que aumentaron un 3%, y Transporte y comunicaciones, también con una suba del 3%.
Por debajo del promedio general se ubicaron Alimentos y bebidas, con un aumento del 2,6%, Otros bienes y servicios (1,8%) y Esparcimiento (1,7%). En tanto, los menores incrementos se registraron en Educación (1,3%), Indumentaria (0,9%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%).
A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, levemente por encima del registro santafesino. En ese contexto, el IPC nacional acumuló una variación interanual del 31,4%, mientras que el incremento en lo que va del año alcanza el 27,9%.
Según el organismo nacional, las divisiones que más aumentaron en noviembre fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) y Transporte (3%). En contrapartida, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%) mostraron las subas más moderadas.
Desde los análisis económicos advierten que, de cara a los próximos meses y a 2026, podrían registrarse nuevas presiones inflacionarias vinculadas principalmente a la actualización de precios regulados.
La nueva figura integra el sistema provincial de inteligencia criminal y se enfocará en obtener, analizar y producir información para prevenir delitos.
La provincia habilitó la inscripción online al Registro Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva. El trámite es gratuito y estará disponible del 10 al 20 de diciembre.
El Gobierno Provincial invierte más de $5.500 millones en trabajos de bacheo, repavimentación y sellado de fisuras en rutas de seis departamentos santafesinos.
Un monitoreo nacional ubicó a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de animales atropellados. Las zonas más críticas, las especies afectadas y las medidas para reducir el impacto.
Menos de la mitad de los niños y niñas de 5 y 11 años completó las vacunas obligatorias en 2024. La provincia lanzó Vax Team para reforzar controles y llegar a escuelas y barrios.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.