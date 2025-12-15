Corinthians y Vasco jugarán la final de la Copa de Brasil
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
El premio se entregará el 16 de diciembre en Doha y marcará un hecho histórico: Lionel Messi no integra la lista de candidatos por primera vez en 18 años.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
La FIFA anunció oficialmente que la ceremonia de los premios The Best se realizará el próximo martes 16 de diciembre en el Fairmont Katara Hall de Doha, desde las 20 horas locales (14 de Argentina). La gala quedará marcada por una ausencia histórica: Lionel Messi no figura entre los nominados al mejor jugador masculino por primera vez desde 2007.
El capitán de la Selección Argentina había sido nominado de manera ininterrumpida durante 18 temporadas y es, además, el máximo ganador del galardón desde que el premio adoptó su formato actual, con consagraciones en 2019, 2022 y 2023.
Entre los argentinos, el nombre destacado es el de Emiliano “Dibu” Martínez, quien integra la consideración general del evento tras haber sido elegido mejor arquero del mundo en 2022 y 2024. En esta edición, el principal favorito para el puesto es Gianluigi Donnarumma, campeón del triplete con el Paris Saint-Germain.
Por otro lado, también hay presencia nacional fuera del campo de juego. Alejo Ciganotto fue nominado en la categoría “Mejor hinchada” por su acompañamiento a Racing Club durante toda la Copa Sudamericana 2024, recorriendo más de 6.500 kilómetros y asistiendo a cada partido como visitante.
En cuanto al once ideal masculino, Argentina aparece representada en varias líneas. En ataque figuran Lionel Messi, Lautaro Martínez y Mateo Retegui; en el mediocampo están Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; mientras que en defensa el único argentino nominado es Nicolás Otamendi.
Los premios The Best surgieron tras la ruptura entre la FIFA y France Football, que compartieron el Balón de Oro entre 2010 y 2015. Desde entonces, el reconocimiento se consolidó como uno de los galardones individuales más importantes del fútbol mundial.
Nominados a mejor jugador masculino en The Best 2025:
Ousmane Dembélé (Francia – PSG), Achraf Hakimi (Marruecos – PSG), Harry Kane (Inglaterra – Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Francia – Real Madrid), Nuno Mendes (Portugal – PSG), Cole Palmer (Inglaterra – Chelsea), Pedri (España – Barcelona), Raphinha (Brasil – Barcelona), Mohamed Salah (Egipto – Liverpool), Vitinha (Portugal – PSG) y Lamine Yamal (España – Barcelona).
