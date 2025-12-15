River Plate se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup luego de vencer por 2 a 0 al Atlético de Madrid en la final del torneo juvenil. El encuentro decisivo tuvo como gran figura a Bruno Cabral, autor de los dos goles que le dieron el título al conjunto argentino.

El certamen, organizado por Lionel Messi, reunió a algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial en la categoría Sub 16. En su camino al título, River superó a equipos de alto nivel como Barcelona, Manchester City, Inter y Chelsea, mostrando solidez colectiva y un juego ordenado a lo largo de toda la competencia.

En la final, el Millonario fue efectivo en los momentos clave y supo controlar el desarrollo del partido ante un Atlético de Madrid que intentó reaccionar, pero no logró vulnerar la defensa riverplatense. El doblete de Cabral terminó de sellar una actuación convincente y un festejo merecido.

De esta manera, River levantó el trofeo en la primera edición de la Messi Cup y dejó una imagen destacada a nivel internacional, reafirmando el trabajo formativo que viene desarrollando en sus divisiones juveniles.