Corinthians y Vasco jugarán la final de la Copa de Brasil
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Con un doblete de Bruno Cabral, el equipo Sub 16 del Millonario venció 2 a 0 al conjunto español y se consagró campeón del certamen juvenil organizado por Lionel Messi.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
River Plate se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup luego de vencer por 2 a 0 al Atlético de Madrid en la final del torneo juvenil. El encuentro decisivo tuvo como gran figura a Bruno Cabral, autor de los dos goles que le dieron el título al conjunto argentino.
El certamen, organizado por Lionel Messi, reunió a algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial en la categoría Sub 16. En su camino al título, River superó a equipos de alto nivel como Barcelona, Manchester City, Inter y Chelsea, mostrando solidez colectiva y un juego ordenado a lo largo de toda la competencia.
En la final, el Millonario fue efectivo en los momentos clave y supo controlar el desarrollo del partido ante un Atlético de Madrid que intentó reaccionar, pero no logró vulnerar la defensa riverplatense. El doblete de Cabral terminó de sellar una actuación convincente y un festejo merecido.
De esta manera, River levantó el trofeo en la primera edición de la Messi Cup y dejó una imagen destacada a nivel internacional, reafirmando el trabajo formativo que viene desarrollando en sus divisiones juveniles.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
La dupla número uno del mundo venció a Chingotto y Galán en una final épica y cerró la temporada con su 13º título del año.
La selección argentina femenina de hockey perdió 2-1 en la final del Mundial Junior disputado en Santiago de Chile y cerró una gran campaña con la medalla de plata.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.