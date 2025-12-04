Cayó el “Patrón” Gallardo tras un operativo coordinado de meses
Santa Fe04/12/2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la inauguración del Gasoducto Acebal–Pavón Arriba, una obra estratégica para el departamento Constitución. El proyecto demandó una inversión provincial de $1.200 millones, a la que se sumó un aporte del 30 % por parte de Inalpa S.A., empresa radicada en Pavón Arriba con fuerte presencia en el mercado internacional.
En esta primera etapa, el tendido permitirá llevar gas natural a 75 domicilios, comercios e industrias. Además, el Gobierno de Santa Fe otorgó a la comuna de Pavón Arriba un Fondo de Obras Menores por $61.816.054,94 para avanzar con la red domiciliaria.
Durante el acto, realizado en el Salón de Usos Múltiples comunal, Pullaro sostuvo que “si logramos equilibrar el Estado, bajar impuestos y seguir invirtiendo en infraestructura vial, energética y conectividad, nuestra provincia va a tener la oportunidad de desarrollarse antes que el resto”. También destacó que “el Estado debe acompañar al sector privado con las inversiones que necesita para ser más eficiente y competitivo y así buscar nuevos mercados”.
El mandatario recordó que la provincia está ejecutando siete gasoductos en distintos puntos del territorio, con una inversión total de 400 millones de dólares, “para bajar costos y potenciar la generación de trabajo, la logística y la conectividad en el interior productivo”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, valoró “la articulación público-privada para resolver proyectos que la gente demanda” y la continuidad de obras más allá de los cambios de gestión.
También participaron el presidente comunal de Pavón Arriba, Walter Bastianelli; el de Acebal, Daniel Siliano; el senador departamental, Germán Giacomino; y representantes de Enerfe, Inalpa y Litoral Gas.
Los trabajos incluyeron un tendido de 9.500 metros de cañería de 3 pulgadas desde Acebal hasta Pavón Arriba, nivelación del terreno y soldadura de caños, con un despliegue que acompañó el trayecto de la Ruta 20s. La obra abastecerá a la nueva estación reguladora de presión instalada en Pavón Arriba.
El presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, señaló que este avance “marca un paso más en el objetivo de gasificar toda la provincia”, mientras que el gerente general de Litoral Gas, Dante Dell'Elce, destacó los altos estándares de calidad del proyecto.
Desde Inalpa, su presidenta Mayra Boglich celebró la habilitación del gasoducto por el impacto económico y ambiental que tendrá: “Es una obra trascendental para la empresa y para el pueblo. Será más limpia, segura y permitirá generar empleo y valor económico en la región”.
