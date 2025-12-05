La provincia de Santa Fe atraviesa un panorama sanitario preocupante: en 2024, ninguna de las vacunas clave para niños y niñas alcanzó niveles óptimos de cobertura. Los datos oficiales muestran un descenso sostenido durante la última década, un escenario que vuelve a poner en agenda el riesgo de reaparición de enfermedades que estaban controladas o eliminadas.

Según los registros provinciales, solo el 47,2 % de los niños de 5 años recibió el refuerzo de la Triple Viral, mientras que el 47,9 % completó la vacuna antipoliomielítica. En tanto, apenas el 45 % accedió al refuerzo de la Triple Bacteriana Celular y el 46,1 % recibió la segunda dosis de varicela.

En el grupo de 11 años, las cifras tampoco alcanzan los valores recomendados: el 53,6 % recibió el refuerzo contra meningococo, y el 54,7 % completó la Triple Bacteriana Acelular.

Este contexto motivó el lanzamiento de Vax Team, una estrategia que articula el sistema de salud con escuelas y espacios comunitarios para garantizar el acceso a las vacunas a lo largo de todo el crecimiento. La propuesta incluye recorridas en territorio, vacunatorios móviles y controles en instituciones educativas para recuperar coberturas y reforzar la protección de la niñez y la adolescencia.

En este marco, el Gobierno provincial apuesta a un modelo de salud pública activo y preventivo, que facilite el acceso equitativo y promueva que cada niño, niña y adolescente complete sus esquemas.

Un álbum de figuritas y una miniserie para volver a vacunar

Para llegar a más de 400.000 chicos, el Ministerio de Salud —con acompañamiento de Educación— diseñó una estrategia pedagógica que combina creatividad, evidencia científica y participación comunitaria.

La iniciativa incluye una serie animada donde gérmenes y virus son representados como villanos que intentan atacar Santa Fe, y niños y niñas se convierten en superhéroes al activar sus “poderes” mediante las vacunas. La metáfora busca explicar de manera simple cómo funciona la inmunización y por qué es clave para prevenir enfermedades.

Además, en las escuelas se distribuirá un álbum de figuritas, con ilustraciones de cada vacuna. Las figuritas se entregarán en centros de salud y hospitales al momento de revisar el carnet o aplicar dosis pendientes. Para los adolescentes de 11 años se creó una Tarjeta de Poder, que simboliza nuevas defensas adquiridas. Todo el material está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, donde también se publica el mapa actualizado de vacunatorios.

Trabajo territorial: escuelas, barrios y eventos comunitarios

A partir de marzo, la estrategia se reforzará con acciones directas en escuelas a través del programa Santa Fe Acá Escuela, priorizando instituciones con menor cobertura y barrios vulnerables. En paralelo, vacunatorios móviles recorrerán la provincia y participarán de fiestas populares y actividades comunitarias para alcanzar a más familias.

Las autoridades remarcan que el control del carnet sigue siendo responsabilidad de los adultos responsables, quienes deberán acercarse a los centros de salud para retirar las figuritas correspondientes.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, señaló que el objetivo es volver a los niveles históricos de la provincia. “Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos recuperar la confianza en las vacunas, porque son la herramienta central para prevenir enfermedades”, afirmó. También destacó el compromiso de los equipos de salud y la importancia de sostener políticas públicas a largo plazo.