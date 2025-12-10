Caputo volvió a apuntar contra gobernadores e intendentes por subir impuestos
El ministro de Economía criticó la creación de nuevas tasas locales y defendió la política nacional de reducción tributaria impulsada por el Gobierno.
Diputados y senadores electos asumen hoy y el Congreso abre el debate de un paquete clave de proyectos, con el Presupuesto 2026 como prioridad del oficialismo.Política 10/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Congreso Nacional inicia este miércoles las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para debatir un conjunto de proyectos centrales, entre ellos el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La apertura coincide con el comienzo formal del mandato de los legisladores electos el 26 de octubre, en un escenario legislativo más favorable para La Libertad Avanza.
El oficialismo contará desde hoy con la primera minoría en la Cámara de Diputados y triplicará su representación en el Senado, pasando de 7 a 20 bancas. En este nuevo marco, Martín Menem —presidente de Diputados— y Patricia Bullrich —jefa del bloque libertario en el Senado— coordinarán el trabajo parlamentario como “un solo equipo”.
El llamado a extraordinarias se extenderá hasta el 30 de diciembre e incluye la discusión del Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una reforma del Código Penal y la actualización de la Ley de Glaciares. No obstante, el Gobierno decidió priorizar el proyecto presupuestario, con el objetivo de obtener dictamen entre lunes y martes y aprobarlo en Diputados el 17 de diciembre.
El proyecto prevé una economía creciendo al 5%, una inflación del 10,1% para 2026 y un tipo de cambio proyectado en $1.423 para diciembre del próximo año. También estima un superávit primario de $2,7 billones, con un 85% de los recursos destinados a gasto social.
Para avanzar con la aprobación, Menem deberá asegurar acuerdos con los bloques dialoguistas. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita el respaldo de al menos 34 legisladores. Las primeras negociaciones serán con la UCR, PRO, MID y representantes de Santa Cruz —que suman 22 bancas— y también con Innovación Federal y otros espacios provinciales. Gobiernos como los de Santa Fe y Córdoba podrían acompañar, aunque condicionan su apoyo a la situación de las cajas previsionales y a la continuidad de obras de infraestructura.
En paralelo, el Senado abrirá este jueves el debate de la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles del paquete enviado por el Ejecutivo. La discusión comenzará en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que deberá conformarse en las próximas horas. Allí, el oficialismo aún no tiene mayoría y necesitará acuerdos con radicales, el PRO y senadores provinciales para alcanzar el dictamen.
La vicepresidenta Victoria Villarruel será la encargada de articular esas negociaciones. La Libertad Avanza cuenta hoy con 19 senadores habilitados (a la espera de la jura de Enzo Fullone), por lo que requerirá el acompañamiento de al menos 17 legisladores para respaldar tanto la reforma laboral como el Presupuesto.
En este marco, el nivel de acuerdo con los gobernadores será determinante para el avance del oficialismo en un fin de año atravesado por negociaciones políticas y debates de alto impacto institucional.
El ministro de Economía criticó la creación de nuevas tasas locales y defendió la política nacional de reducción tributaria impulsada por el Gobierno.
El Ejecutivo convocó al Congreso del 10 al 30 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
Una encuesta nacional reveló que el Presidente y la senadora Patricia Bullrich conservan una alta valoración pública tras dos años de gestión. El trabajo incluyó entrevistas en todo el país.
El presidente argentino acompañará a María Corina Machado en la ceremonia del miércoles y regresará al país para seguir las sesiones extraordinarias en el Congreso.
El Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Además, el Presidente analiza viajar a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El seleccionado argentino derrotó 2-1 a Alemania y se metió entre los cuatro mejores del torneo en Chile. El próximo desafío será China.
El gremio bancario denunció seis despidos en el Nuevo Banco de Santa Fe y reclamó que la Provincia intervenga para hacer cumplir el convenio que garantiza la estabilidad laboral.
La Policía Federal llevó a cabo más de 30 operativos en sedes de la AFA y entidades deportivas, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Sur Finanzas.
El Gobierno Provincial invierte más de $5.500 millones en trabajos de bacheo, repavimentación y sellado de fisuras en rutas de seis departamentos santafesinos.
La presidenta de Palmeiras defendió el uso del césped sintético y cuestionó la propuesta de Flamengo para prohibirlo en el Brasileirao. “Cuando tengan su estadio, podrán elegir”, afirmó.