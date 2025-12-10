El Congreso Nacional inicia este miércoles las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para debatir un conjunto de proyectos centrales, entre ellos el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La apertura coincide con el comienzo formal del mandato de los legisladores electos el 26 de octubre, en un escenario legislativo más favorable para La Libertad Avanza.



El oficialismo contará desde hoy con la primera minoría en la Cámara de Diputados y triplicará su representación en el Senado, pasando de 7 a 20 bancas. En este nuevo marco, Martín Menem —presidente de Diputados— y Patricia Bullrich —jefa del bloque libertario en el Senado— coordinarán el trabajo parlamentario como “un solo equipo”.

El llamado a extraordinarias se extenderá hasta el 30 de diciembre e incluye la discusión del Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una reforma del Código Penal y la actualización de la Ley de Glaciares. No obstante, el Gobierno decidió priorizar el proyecto presupuestario, con el objetivo de obtener dictamen entre lunes y martes y aprobarlo en Diputados el 17 de diciembre.



El proyecto prevé una economía creciendo al 5%, una inflación del 10,1% para 2026 y un tipo de cambio proyectado en $1.423 para diciembre del próximo año. También estima un superávit primario de $2,7 billones, con un 85% de los recursos destinados a gasto social.

Para avanzar con la aprobación, Menem deberá asegurar acuerdos con los bloques dialoguistas. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita el respaldo de al menos 34 legisladores. Las primeras negociaciones serán con la UCR, PRO, MID y representantes de Santa Cruz —que suman 22 bancas— y también con Innovación Federal y otros espacios provinciales. Gobiernos como los de Santa Fe y Córdoba podrían acompañar, aunque condicionan su apoyo a la situación de las cajas previsionales y a la continuidad de obras de infraestructura.



En paralelo, el Senado abrirá este jueves el debate de la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles del paquete enviado por el Ejecutivo. La discusión comenzará en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que deberá conformarse en las próximas horas. Allí, el oficialismo aún no tiene mayoría y necesitará acuerdos con radicales, el PRO y senadores provinciales para alcanzar el dictamen.

La vicepresidenta Victoria Villarruel será la encargada de articular esas negociaciones. La Libertad Avanza cuenta hoy con 19 senadores habilitados (a la espera de la jura de Enzo Fullone), por lo que requerirá el acompañamiento de al menos 17 legisladores para respaldar tanto la reforma laboral como el Presupuesto.

En este marco, el nivel de acuerdo con los gobernadores será determinante para el avance del oficialismo en un fin de año atravesado por negociaciones políticas y debates de alto impacto institucional.