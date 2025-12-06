Niños visitaron instituciones para regalar adornos navideños

La sala “Madre Teresa de Calcuta” realizó un recorrido por la ciudad para entregar adornos navideños creados por los alumnos junto a sus docentes.

Los niños y niñas de la sala “Madre Teresa de Calcuta” protagonizaron una cálida actividad navideña al recorrer la Municipalidad, distintas instituciones y comercios de Villa Cañás para entregar adornos navideños elaborados por ellos mismos.

Según indicaron las docentes, cada pieza fue diseñada y armada en el aula durante las últimas semanas, en un proyecto que buscó estimular la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu solidario en vísperas de las fiestas.

Durante la jornada, los pequeños fueron recibidos con alegría por empleados municipales, comerciantes y personal de las instituciones visitadas, quienes agradecieron el gesto y destacaron la dedicación puesta en cada adorno.

Esta propuesta forma parte de las actividades de cierre del año escolar y apunta a fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y las instituciones locales, además de transmitir valores de convivencia, solidaridad y participación.

