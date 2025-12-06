Villa Cañás avanza con nuevas dársenas y obras de desagüe
La Secretaría de Obras Públicas inició la segunda etapa de construcción de dársenas en la Ruta 94 y continúa con mejoras en el sistema de desagües pluviales.
La sala “Madre Teresa de Calcuta” realizó un recorrido por la ciudad para entregar adornos navideños creados por los alumnos junto a sus docentes.Villa Cañás06/12/2025SOFIA ZANOTTI
Los niños y niñas de la sala “Madre Teresa de Calcuta” protagonizaron una cálida actividad navideña al recorrer la Municipalidad, distintas instituciones y comercios de Villa Cañás para entregar adornos navideños elaborados por ellos mismos.
Según indicaron las docentes, cada pieza fue diseñada y armada en el aula durante las últimas semanas, en un proyecto que buscó estimular la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu solidario en vísperas de las fiestas.
Durante la jornada, los pequeños fueron recibidos con alegría por empleados municipales, comerciantes y personal de las instituciones visitadas, quienes agradecieron el gesto y destacaron la dedicación puesta en cada adorno.
Esta propuesta forma parte de las actividades de cierre del año escolar y apunta a fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y las instituciones locales, además de transmitir valores de convivencia, solidaridad y participación.
La Secretaría de Obras Públicas inició la segunda etapa de construcción de dársenas en la Ruta 94 y continúa con mejoras en el sistema de desagües pluviales.
El municipio realiza trabajos de mantenimiento y pintura en distintos sectores para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación diaria.
El Honorable Concejo Municipal reconoció la vasta trayectoria de Carlos E. Tellería y su aporte educativo, cultural y social a Villa Cañás.
La Municipalidad capacitó a 48 vecinos en manipulación segura y saludable de alimentos, a través de la ASAM, en una jornada teórica y práctica desarrollada en el CAS.
El 12, 13 y 14 de diciembre se realizará la apertura oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal con música, arte, deporte y propuestas para toda la familia.
La Municipalidad informó que se ejecuta la segunda etapa de construcción de dársenas sobre Ruta 94 y avenida 59, con reducción de calzada y tránsito controlado.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El sorteo de la Copa del Mundo se realizará este viernes en Washington, con Argentina como cabeza de serie. Conocé horarios, bombos y reglas clave del nuevo formato.
El mediocampista de Racing visitará nuevamente la cancha de Boca, ahora en medio del fallo que lo obliga a reintegrar más de 700 mil dólares por un préstamo otorgado en 2019.
El dólar abrió la jornada con movimientos en los distintos segmentos del mercado. Conocé las cotizaciones del oficial, blue y financieros en tiempo real.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.