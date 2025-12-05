La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha la segunda etapa de la construcción de dársenas sobre la Ruta Provincial N°94, en las intersecciones con avenida 59 y avenida 64. Los trabajos son ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.



El objetivo es mejorar la seguridad vial en los accesos a la ciudad y ordenar la circulación vehicular en uno de los sectores de mayor tránsito. Las tareas actuales incluyen movimiento de suelo, nivelación y colocación de hormigón elaborado.

Por otro lado, el área de Obras Públicas inició el hormigonado en el acceso por avenida 50 y calle 71, donde recientemente se concretó una importante obra de desagüe. Allí se instalaron 47 módulos premoldeados y, en paralelo, 14 tubos de hormigón para optimizar el drenaje.



Estas acciones forman parte de un plan integral de mejora del sistema de desagües pluviales que el Municipio lleva adelante con aportes del Programa de Obras Urbanas (POU), con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos en sectores sensibles.