Jornada educativa sobre energías renovables en la Escuela N.° 6253 de Runciman

La Escuela N.° 6253 General José de San Martín, de Runciman, desarrolló este jueves una jornada dedicada a las energías renovables y el cuidado del ambiente, con la participación de profesionales, instituciones regionales y representantes comunales de Santa Isabel y María Teresa.

La apertura estuvo a cargo de la directora de la institución, profesora Malvina Sanino, y de la presidenta del RCVT, profesora Nora Yannuchi, quienes destacaron la importancia de fortalecer la educación ambiental desde la escuela y promover proyectos vinculados a la sostenibilidad.

Durante el encuentro se presentó una reseña de las actividades realizadas por los alumnos en torno a las energías renovables, seguida de una exposición de experiencias educativas desarrolladas a lo largo del ciclo lectivo.

Uno de los momentos destacados fue la charla de Gastón Arcuri, quien expuso sobre la Comunidad Solar de María Teresa, un proyecto que la posiciona como una localidad pionera en generación y uso responsable de energía solar en la región.

También participó el profesor Lorenzo Pérez, quien presentó innovaciones y productos vinculados a la energía solar, acercando a los estudiantes nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la vida cotidiana.

La jornada continuó con un taller de cocción en cocina solar parabólica y portátil, donde los asistentes pudieron observar el funcionamiento de estos dispositivos y su utilidad como alternativa sustentable.

Además, el Área de Ambiente de la Comuna de Santa Isabel, a cargo de Mercedes Vigo, desarrolló juegos interactivos sobre reciclaje, orientados a promover hábitos responsables en la gestión de residuos. El cierre estuvo a cargo de Sebastián Urreta, coordinador de Participación Ambiental, quien presentó la iniciativa Reciclar Venado, un programa regional que busca fortalecer la cultura del reciclaje.