Jornada educativa sobre energías renovables en la Escuela N.° 6253 de Runciman

Murphy: falleció un conductor tras despistar en Ruta 33
Un hombre de 53 años murió esta mañana al despistar con su camioneta en el km 643 de la Ruta 33, cerca de Murphy. Investiga la Fiscalía.
La institución reunió a especialistas, docentes y estudiantes en una jornada que puso el foco en la educación ambiental y las energías renovables.Regionales05/12/2025GASTON PAROLA
La Escuela N.° 6253 General José de San Martín, de Runciman, desarrolló este jueves una jornada dedicada a las energías renovables y el cuidado del ambiente, con la participación de profesionales, instituciones regionales y representantes comunales de Santa Isabel y María Teresa.
La apertura estuvo a cargo de la directora de la institución, profesora Malvina Sanino, y de la presidenta del RCVT, profesora Nora Yannuchi, quienes destacaron la importancia de fortalecer la educación ambiental desde la escuela y promover proyectos vinculados a la sostenibilidad.
Durante el encuentro se presentó una reseña de las actividades realizadas por los alumnos en torno a las energías renovables, seguida de una exposición de experiencias educativas desarrolladas a lo largo del ciclo lectivo.
Uno de los momentos destacados fue la charla de Gastón Arcuri, quien expuso sobre la Comunidad Solar de María Teresa, un proyecto que la posiciona como una localidad pionera en generación y uso responsable de energía solar en la región.
También participó el profesor Lorenzo Pérez, quien presentó innovaciones y productos vinculados a la energía solar, acercando a los estudiantes nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la vida cotidiana.
La jornada continuó con un taller de cocción en cocina solar parabólica y portátil, donde los asistentes pudieron observar el funcionamiento de estos dispositivos y su utilidad como alternativa sustentable.
Además, el Área de Ambiente de la Comuna de Santa Isabel, a cargo de Mercedes Vigo, desarrolló juegos interactivos sobre reciclaje, orientados a promover hábitos responsables en la gestión de residuos. El cierre estuvo a cargo de Sebastián Urreta, coordinador de Participación Ambiental, quien presentó la iniciativa Reciclar Venado, un programa regional que busca fortalecer la cultura del reciclaje.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.
El conductor, oriundo de Murphy, fue detenido en un control vehicular y el test arrojó un nivel muy superior al permitido para choferes profesionales.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
A días del verano, Cristina Kirchner solicitó volver a usar la terraza de su departamento