Mbappé brilló y el Real Madrid ganó con autoridad en San Mamés

El francés marcó dos goles y dio una asistencia en el 3-0 del equipo de Xabi Alonso frente a Athletic, resultado que lo deja a un punto del Barcelona.

Deportes04/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
Real Madrid consiguió una victoria necesaria en su visita a San Mamés al derrotar 3-0 a Athletic Club por la fecha 15 de LaLiga. El equipo de Xabi Alonso cortó una racha de tres empates consecutivos y se mantiene firme en la pelea por la cima del campeonato.

El partido se abrió muy temprano. A los 7 minutos, Trent Alexander-Arnold desbordó por derecha y asistió a Kylian Mbappé, quien definió con precisión para adelantar al conjunto blanco. Athletic, que buscaba repetir la victoria lograda hace un año en el mismo estadio, no logró sostener el ritmo ni generar peligro.

Antes del descanso, Real Madrid amplió la diferencia con una jugada colectiva que terminó en los pies de Eduardo Camavinga. El francés marcó el 2-0 tras recibir un pase de Mbappé, en una acción que prácticamente encaminó el triunfo visitante.

En el segundo tiempo, el dominio madridista se acentuó. A los 59 minutos, Mbappé selló el resultado con un potente derechazo desde la puerta del área, completando así su doblete y una actuación determinante. Para el delantero, además, fue una revancha personal tras el penal fallado en su última visita a San Mamés.

La nota negativa para el Real Madrid fueron las molestias físicas de Alexander-Arnold y Camavinga, quienes debieron ser reemplazados por Marco Asensio y Arda Güler, respectivamente. En el tramo final también ingresaron Rodrygo, Gonzalo García y Brahim Díaz, mientras que el argentino Franco Mastantuono volvió a quedar en el banco.

Con esta victoria, Real Madrid llega a 36 puntos y queda a uno del líder Barcelona. Athletic, por su parte, continúa en la octava posición con 20 unidades. En la próxima fecha, el equipo de Xabi Alonso recibirá a Celta el domingo 7, mientras que los vascos enfrentarán a Atlético de Madrid el sábado 6.

