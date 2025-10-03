Chapuy avanza con la obra de gas: “Después de tantos años de luchar, lo logramos”, destacó Marmiroli

Chapuy celebra a las madres con feria y sorteos
Este sábado habrá actividades recreativas, charlas, emprendedores locales y un sorteo con un viaje como premio.
El presidente comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli, confirmó que en febrero comenzará la construcción de la planta reguladora y el tendido de la red domiciliaria. Se trata de una de las obras más esperadas por la localidad del sur santafesino.Chapuy03/10/2025GASTON PAROLA
La localidad de Chapuy dio un paso histórico en materia de infraestructura. El pasado 19 de septiembre se realizó la apertura de sobres de licitación para la construcción de la planta reguladora de gas, con la participación de seis empresas oferentes. La obra, largamente gestionada por el presidente comunal Jorge Marmiroli, comenzará en febrero próximo.
“Después de tantos años de luchar con seis gobernadores que me prometieron la obra y no cumplieron, hoy puedo decir que este gobierno cumplió. Massi y el ministro Lisandro Enrico me dieron la palabra y lo están haciendo realidad”, sostuvo Marmiroli en diálogo con FM Sonic.
El proyecto incluye la planta reguladora y, en paralelo, la comuna iniciará el tendido de la red domiciliaria para acelerar la conexión. “Calculamos que a fin del año que viene Chapuy contará con gas. Queremos abaratarle los costos a los vecinos y generar condiciones para que nuevas empresas se instalen”, señaló el presidente comunal.
Marmiroli recordó que su gestión se propuso desde 1997 “poner nuevamente a Chapuy en el mapa”. En ese camino, destacó la llegada de un cajero automático, el avance del pavimento, obras de empleo y ahora la concreción de la obra de gas. “Cuando asumí, Chapuy estaba olvidado, desaparecido. Hoy es uno de los pueblos que más creció en el último censo. Esto es fruto del trabajo y del compromiso”, expresó.
El jefe comunal valoró además el acompañamiento del gobierno provincial y adelantó que ya hay cuatro empresas en proceso de instalación en la localidad. “Mi idea siempre fue ayudar a que se instalen, darles las condiciones para que generen trabajo. Con el gas, Chapuy va a crecer mucho más”, concluyó.
