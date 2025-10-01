Chapuy celebra a las madres con feria y sorteos

Chapuy participó del Picnic de la Primavera en Venado Tuerto
El Taller de Adultos Mayores de Chapuy disfrutó de una nueva edición del encuentro, que reunió a delegaciones de toda la región.
Este sábado habrá actividades recreativas, charlas, emprendedores locales y un sorteo con un viaje como premio.Chapuy01/10/2025SOFIA ZANOTTI
En el marco del mes de las madres, Chapuy se prepara para vivir una jornada especial este sábado 4 de octubre desde las 14:30 horas. La propuesta, abierta a toda la comunidad, se desarrollará en la plaza local con actividades recreativas, artísticas y de concientización.
El encuentro incluirá una mateada, clases abiertas de yoga y zumba, dinámicas grupales y charlas bajo el lema “Mujer vs Mamá”, que invitan a reflexionar sobre los distintos roles de la mujer. Además, se sumará un espacio de prevención en el marco de Octubre Rosa, la campaña internacional contra el cáncer de mama.
Uno de los principales atractivos será el Paseo Emprendedor, donde vecinos y emprendedores locales ofrecerán productos pensados para regalar en el Día de la Madre. Quienes compren en los stands participarán automáticamente de un sorteo por un viaje para dos personas a la Fiesta de la Flor, en Escobar, provincia de Buenos Aires.
La organización destacó que la feria busca ser un espacio inclusivo y familiar, donde se combinan salud, arte, conciencia y entretenimiento. “Queremos que todos los vecinos puedan compartir juntos una tarde distinta y especial”, señalaron desde el municipio.
El Taller de Adultos Mayores de Chapuy disfrutó de una nueva edición del encuentro, que reunió a delegaciones de toda la región.
La localidad celebró el inicio del proceso licitatorio para la planta reguladora de gas, con apoyo del gobernador Pullaro y autoridades provinciales.
El acto representa un paso clave para mejorar la calidad y la eficiencia en la distribución del servicio en toda la región.
Gracias a gestiones locales y provinciales, la comunidad de Chapuy contará con una extensión de la EEMPA N.º 1234, permitiendo que adultos finalicen sus estudios sin salir del pueblo.
Con gran participación y el compromiso de voluntarios, se llevó a cabo una nueva edición de “Tijeras Solidarias”, una propuesta que combina asistencia, contención y alegría para la infancia local.
El tan esperado programa “Activa Emprendedor” comenzó con éxito en nuestra comunidad, entregando los primeros créditos a emprendedores locales. Una iniciativa clave para impulsar el crecimiento económico y fomentar la innovación en la región.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.