Chapuy celebra a las madres con feria y sorteos

En el marco del mes de las madres, Chapuy se prepara para vivir una jornada especial este sábado 4 de octubre desde las 14:30 horas. La propuesta, abierta a toda la comunidad, se desarrollará en la plaza local con actividades recreativas, artísticas y de concientización.

El encuentro incluirá una mateada, clases abiertas de yoga y zumba, dinámicas grupales y charlas bajo el lema “Mujer vs Mamá”, que invitan a reflexionar sobre los distintos roles de la mujer. Además, se sumará un espacio de prevención en el marco de Octubre Rosa, la campaña internacional contra el cáncer de mama.

Uno de los principales atractivos será el Paseo Emprendedor, donde vecinos y emprendedores locales ofrecerán productos pensados para regalar en el Día de la Madre. Quienes compren en los stands participarán automáticamente de un sorteo por un viaje para dos personas a la Fiesta de la Flor, en Escobar, provincia de Buenos Aires.

La organización destacó que la feria busca ser un espacio inclusivo y familiar, donde se combinan salud, arte, conciencia y entretenimiento. “Queremos que todos los vecinos puedan compartir juntos una tarde distinta y especial”, señalaron desde el municipio.