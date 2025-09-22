Chapuy avanza con la obra de gas tras apertura de sobres

Chapuy participó de la inauguración de la nueva Base Operativa de Litoral Gas en Rosario
El acto representa un paso clave para mejorar la calidad y la eficiencia en la distribución del servicio en toda la región.
La localidad celebró el inicio del proceso licitatorio para la planta reguladora de gas, con apoyo del gobernador Pullaro y autoridades provinciales.
En Chapuy, el gas dejó de ser un proyecto pendiente para transformarse en una realidad concreta. El pasado viernes se llevó a cabo la apertura de sobres de las empresas que presentaron sus ofertas para construir la planta reguladora, obra clave para la llegada del servicio a la localidad.
Del acto participaron autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a representantes comunales y vecinos que acompañaron con entusiasmo este paso decisivo.
La obra permitirá mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y abrir nuevas posibilidades de desarrollo productivo y habitacional. “Es un sueño que se convierte en realidad gracias a una gestión que cumple con la palabra”, destacaron desde la Comuna.
Con la licitación en marcha, Chapuy se prepara para dar un salto histórico en infraestructura y servicios básicos.
Gracias a gestiones locales y provinciales, la comunidad de Chapuy contará con una extensión de la EEMPA N.º 1234, permitiendo que adultos finalicen sus estudios sin salir del pueblo.
Con gran participación y el compromiso de voluntarios, se llevó a cabo una nueva edición de “Tijeras Solidarias”, una propuesta que combina asistencia, contención y alegría para la infancia local.
El tan esperado programa “Activa Emprendedor” comenzó con éxito en nuestra comunidad, entregando los primeros créditos a emprendedores locales. Una iniciativa clave para impulsar el crecimiento económico y fomentar la innovación en la región.
El municipio de Chapuy, bajo la gestión de Jorge Marmiroli, continúa transformándose. Un nuevo playón deportivo multifuncional será el epicentro de actividades para jóvenes y adultos, promoviendo la integración comunitaria y el deporte en la localidad.
Un espacio moderno y funcional para la práctica de deportes y el encuentro comunitario
