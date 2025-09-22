Chapuy avanza con la obra de gas tras apertura de sobres

En Chapuy, el gas dejó de ser un proyecto pendiente para transformarse en una realidad concreta. El pasado viernes se llevó a cabo la apertura de sobres de las empresas que presentaron sus ofertas para construir la planta reguladora, obra clave para la llegada del servicio a la localidad.



Del acto participaron autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a representantes comunales y vecinos que acompañaron con entusiasmo este paso decisivo.



La obra permitirá mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y abrir nuevas posibilidades de desarrollo productivo y habitacional. “Es un sueño que se convierte en realidad gracias a una gestión que cumple con la palabra”, destacaron desde la Comuna.

Con la licitación en marcha, Chapuy se prepara para dar un salto histórico en infraestructura y servicios básicos.