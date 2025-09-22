Chapuy avanza con la obra de gas tras apertura de sobres

La localidad celebró el inicio del proceso licitatorio para la planta reguladora de gas, con apoyo del gobernador Pullaro y autoridades provinciales.

Chapuy22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
En Chapuy, el gas dejó de ser un proyecto pendiente para transformarse en una realidad concreta. El pasado viernes se llevó a cabo la apertura de sobres de las empresas que presentaron sus ofertas para construir la planta reguladora, obra clave para la llegada del servicio a la localidad.
Del acto participaron autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a representantes comunales y vecinos que acompañaron con entusiasmo este paso decisivo.
La obra permitirá mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y abrir nuevas posibilidades de desarrollo productivo y habitacional. “Es un sueño que se convierte en realidad gracias a una gestión que cumple con la palabra”, destacaron desde la Comuna.

Con la licitación en marcha, Chapuy se prepara para dar un salto histórico en infraestructura y servicios básicos.

