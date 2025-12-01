Cierre anual del Taller Municipal de Guitarra

Primeros convenios del Banco Solidario en Chapuy
Mujeres emprendedoras de Chapuy firmaron los primeros convenios del programa Banco Solidario, que otorga microcréditos sin interés para impulsar proyectos locales.
El Taller Municipal de Guitarra realizó el pasado jueves su muestra de cierre de año, un encuentro que reunió a alumnos, familiares y docentes para compartir los avances logrados a lo largo del 2025. La actividad tuvo lugar en un clima distendido y emotivo, donde los participantes pudieron mostrar parte del trabajo desarrollado durante el ciclo.
A lo largo del año, el taller ofreció un espacio de aprendizaje musical para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la práctica instrumental y el disfrute de la música como herramienta de expresión. Durante la jornada, los presentes acompañaron cada presentación, destacando el compromiso y la constancia de quienes formaron parte del grupo.
Desde el área de Cultura se agradeció la participación sostenida de los estudiantes y el acompañamiento de las familias. También se valoró el rol del docente a cargo, cuya tarea permitió consolidar un espacio de formación artística que crece año a año.
El taller volverá a abrir sus inscripciones el próximo año, con el objetivo de continuar fortaleciendo las propuestas culturales de la comunidad.
El presidente comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli, confirmó que en febrero comenzará la construcción de la planta reguladora y el tendido de la red domiciliaria. Se trata de una de las obras más esperadas por la localidad del sur santafesino.
Este sábado habrá actividades recreativas, charlas, emprendedores locales y un sorteo con un viaje como premio.
El Taller de Adultos Mayores de Chapuy disfrutó de una nueva edición del encuentro, que reunió a delegaciones de toda la región.
La localidad celebró el inicio del proceso licitatorio para la planta reguladora de gas, con apoyo del gobernador Pullaro y autoridades provinciales.
El acto representa un paso clave para mejorar la calidad y la eficiencia en la distribución del servicio en toda la región.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.