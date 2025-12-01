Cierre anual del Taller Municipal de Guitarra

El Taller Municipal de Guitarra realizó el pasado jueves su muestra de cierre de año, un encuentro que reunió a alumnos, familiares y docentes para compartir los avances logrados a lo largo del 2025. La actividad tuvo lugar en un clima distendido y emotivo, donde los participantes pudieron mostrar parte del trabajo desarrollado durante el ciclo.



A lo largo del año, el taller ofreció un espacio de aprendizaje musical para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la práctica instrumental y el disfrute de la música como herramienta de expresión. Durante la jornada, los presentes acompañaron cada presentación, destacando el compromiso y la constancia de quienes formaron parte del grupo.



Desde el área de Cultura se agradeció la participación sostenida de los estudiantes y el acompañamiento de las familias. También se valoró el rol del docente a cargo, cuya tarea permitió consolidar un espacio de formación artística que crece año a año.



El taller volverá a abrir sus inscripciones el próximo año, con el objetivo de continuar fortaleciendo las propuestas culturales de la comunidad.