Alrededor de 125 argentinos fueron retenidos en el municipio de Guaraciaba, en Brasil, acusados de haber ingresado al país sin completar los trámites migratorios obligatorios.

El operativo ocurrió el lunes 1° de diciembre, cuando agentes de la Policía Federal interceptaron dos micros que habían partido desde Argentina y que trasladaban a más de un centenar de personas en situación irregular.

Según el parte oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los pasajeros tenían como destino la ciudad de Ituporanga, donde iban a incorporarse a tareas de cosecha de cebolla y tabaco.

Todos fueron trasladados a la delegación de la Policía Federal para avanzar con los trámites de deportación y la aplicación de multas correspondientes. Además, se les registró un impedimento de reingreso a Brasil para futuras ocasiones.

Las autoridades brasileñas mantienen desde hace meses una serie de investigaciones en el marco de las maniobras vinculadas a la promoción de la migración ilegal en la zona de la Triple Frontera.