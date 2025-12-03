Perú y Chile acuerdan patrullajes conjuntos en la frontera
Los gobiernos de Perú y Chile resolvieron reforzar el control fronterizo y crear un comité binacional para ordenar la situación migratoria tras días de tensión en la zona de Tacna y Arica.
La Policía Federal interceptó dos micros provenientes de Argentina y detectó a más de un centenar de pasajeros sin documentación migratoria. Serán deportados.Sociedad03/12/2025SOFIA ZANOTTI
Alrededor de 125 argentinos fueron retenidos en el municipio de Guaraciaba, en Brasil, acusados de haber ingresado al país sin completar los trámites migratorios obligatorios.
El operativo ocurrió el lunes 1° de diciembre, cuando agentes de la Policía Federal interceptaron dos micros que habían partido desde Argentina y que trasladaban a más de un centenar de personas en situación irregular.
Según el parte oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los pasajeros tenían como destino la ciudad de Ituporanga, donde iban a incorporarse a tareas de cosecha de cebolla y tabaco.
Todos fueron trasladados a la delegación de la Policía Federal para avanzar con los trámites de deportación y la aplicación de multas correspondientes. Además, se les registró un impedimento de reingreso a Brasil para futuras ocasiones.
Las autoridades brasileñas mantienen desde hace meses una serie de investigaciones en el marco de las maniobras vinculadas a la promoción de la migración ilegal en la zona de la Triple Frontera.
Los niños, de entre 2 y 4 años, estaban encerrados y sin alimento desde el sábado. La Policía intervino tras una denuncia vecinal y quedaron al resguardo de una tía.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó citar a indagatoria a la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman. El juez Julián Ercolini deberá resolver el pedido.
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un incremento sostenido de la enfermedad en 20 jurisdicciones del país. Siete niños menores de dos años fallecieron en 2025.
El detenido, de 59 años, fue localizado en San José, Entre Ríos, tras una denuncia que permitió reconstruir tres décadas de abusos iniciados cuando la víctima tenía 6 años. Quedó a disposición de la Justicia de San Isidro.
La niña, de un año y medio, quedó internada bajo custodia policial. Investigan posibles maltratos y responsabilidades familiares.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.