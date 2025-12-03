Darío Benedetto atraviesa un momento de definiciones personales y profesionales. Tras finalizar su contrato con Newell’s, el delantero de 35 años aseguró que quiere seguir jugando, aunque esta vez priorizará “clubes sin conflictos”, según expresó en una entrevista con ESPN.

El Pipa admitió que en los últimos años convivió con situaciones desgastantes y que incluso analizó la posibilidad de retirarse del fútbol: “Casi me retiro. Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy: quilombos, negocios… Pero la pelota siempre me va a gustar. Me propuse irme bien”.

En ese marco, no ocultó su deseo pendiente: despedirse con la camiseta de Boca Juniors, donde dejó una huella con 71 goles y 19 asistencias en 172 partidos.

También apuntó contra su reciente paso por Rosario: “Newell’s es un quilombo. Me sorprendió que un interino (Lucas Bernardi) te diga que no te va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas. Yo me sentía bien. Le dije que se quedara tranquilo, que iba a arreglar con el presidente”.

Por otro lado, Benedetto destacó la importancia del trabajo psicológico en el alto rendimiento. Contó que hace siete años realiza terapia y que comenzó en Francia, cuando le costó adaptarse a la vida y al idioma: “Todo jugador debería tener apoyo psicológico”.

El delantero recordó además a su ídolo xeneize, Martín Palermo, y aseguró que desde chico soñaba con jugar en Boca y en la Selección. Consultado por su famosa frase “noches alegres, mañanas tristes”, aclaró que surgió de un comentario del preparador físico Julio Valdecantos: “No me acuerdo de haberla dicho. Esa frase la usaba el profe cuando alguno estaba medio caído. Yo había festejado mi cumpleaños la noche anterior”.

Antes de cerrar, elogió a Boca y al equipo de Claudio Úbeda: “Lo que se vive en la Bombonera no se siente en ningún lado. Lo veo muy bien. Cuando jugamos con Newell’s y nos ganaron 5-0, hicieron un cambio”.