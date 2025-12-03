Partidos de hoy: qué ver este miércoles 3 de diciembre
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
El delantero de 35 años quedó libre tras su salida de Newell’s. Reconoció que estuvo cerca del retiro, cuestionó al club rosarino y repasó su vínculo con Boca.Deportes03/12/2025GASTON PAROLA
Darío Benedetto atraviesa un momento de definiciones personales y profesionales. Tras finalizar su contrato con Newell’s, el delantero de 35 años aseguró que quiere seguir jugando, aunque esta vez priorizará “clubes sin conflictos”, según expresó en una entrevista con ESPN.
El Pipa admitió que en los últimos años convivió con situaciones desgastantes y que incluso analizó la posibilidad de retirarse del fútbol: “Casi me retiro. Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy: quilombos, negocios… Pero la pelota siempre me va a gustar. Me propuse irme bien”.
En ese marco, no ocultó su deseo pendiente: despedirse con la camiseta de Boca Juniors, donde dejó una huella con 71 goles y 19 asistencias en 172 partidos.
También apuntó contra su reciente paso por Rosario: “Newell’s es un quilombo. Me sorprendió que un interino (Lucas Bernardi) te diga que no te va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas. Yo me sentía bien. Le dije que se quedara tranquilo, que iba a arreglar con el presidente”.
Por otro lado, Benedetto destacó la importancia del trabajo psicológico en el alto rendimiento. Contó que hace siete años realiza terapia y que comenzó en Francia, cuando le costó adaptarse a la vida y al idioma: “Todo jugador debería tener apoyo psicológico”.
El delantero recordó además a su ídolo xeneize, Martín Palermo, y aseguró que desde chico soñaba con jugar en Boca y en la Selección. Consultado por su famosa frase “noches alegres, mañanas tristes”, aclaró que surgió de un comentario del preparador físico Julio Valdecantos: “No me acuerdo de haberla dicho. Esa frase la usaba el profe cuando alguno estaba medio caído. Yo había festejado mi cumpleaños la noche anterior”.
Antes de cerrar, elogió a Boca y al equipo de Claudio Úbeda: “Lo que se vive en la Bombonera no se siente en ningún lado. Lo veo muy bien. Cuando jugamos con Newell’s y nos ganaron 5-0, hicieron un cambio”.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La campeona estadounidense explicó que su reciente inscripción en el sistema antidopaje no significa un retorno al circuito y pidió frenar las especulaciones.
Red Bull cerró las últimas confirmaciones y todas las escuderías ya definieron sus duplas para 2026, en un año marcado por el ingreso de nuevos equipos y cambios reglamentarios.
La disputa por los acuerdos comerciales avanzó a juicio con jurado en Carolina del Norte y dejó al descubierto tensiones internas que podrían redefinir el futuro de la categoría.
El plantel volvió a suspender los entrenamientos por segundo día consecutivo ante el incumplimiento en el pago de premios. La crisis económica y política del club suma nuevos capítulos.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
