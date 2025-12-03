Perú y Chile acuerdan patrullajes conjuntos en la frontera

Retuvieron a 125 argentinos en Brasil por ingreso irregular
Los gobiernos de Perú y Chile resolvieron reforzar el control fronterizo y crear un comité binacional para ordenar la situación migratoria tras días de tensión en la zona de Tacna y Arica.Sociedad03/12/2025SOFIA ZANOTTI
Luego de una semana marcada por cruces diplomáticos y movimientos irregulares de migrantes, Perú y Chile acordaron nuevas medidas para mejorar la gestión fronteriza. El entendimiento se alcanzó este lunes, en la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, encabezado por los cancilleres Alberto van Klaveren (Chile) y Hugo de Zela (Perú).
Los días previos estuvieron tensionados por declaraciones del candidato chileno José Antonio Kast, quien advirtió a los migrantes en situación irregular que contaban con “103 días” para abandonar el país si él ganaba la segunda vuelta del 14 de diciembre. Sus dichos generaron temor en cientos de personas, especialmente venezolanos, que intentaron cruzar hacia Perú sin éxito.
Ante esta situación, el presidente peruano José Jerí declaró en emergencia por 60 días a la región de Tacna y envió un refuerzo militar para proteger el límite con Arica. Las autoridades peruanas señalaron que varias exigencias migratorias derivaron en demoras y dificultades para el ingreso.
A pesar del clima de incertidumbre, el ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, aseguró que se registra “un flujo de egresos normal” y que el principal inconveniente obedeció a requisitos aplicados desde Perú.
Durante el encuentro binacional, ambos gobiernos acordaron implementar nuevas metodologías de verificación migratoria y garantizar la apertura de los pasos fronterizos. Además, anunciaron el inicio de patrullajes conjuntos y el intercambio de información para reforzar la coordinación entre Carabineros, PDI y la Policía Nacional del Perú.
El Comité Binacional de Cooperación Migratoria volverá a reunirse el próximo 19 de diciembre para evaluar avances y definir nuevas acciones.
