Piden indagar a la exfiscal Fein por el manejo del caso Nisman

El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la muerte de Alberto Nisman, pidió que la exfiscal Viviana Fein sea citada a declaración indagatoria por las irregularidades detectadas en la escena del crimen, ocurrida el 18 de enero de 2015 en Puerto Madero.

El pedido fue presentado en un dictamen de más de 200 páginas elevado al juez Julián Ercolini, quien ahora deberá analizar si hace lugar al requerimiento para convocar a Fein como imputada, según confirmaron fuentes judiciales.

Fein actuó como fiscal de turno en el fuero Criminal ordinario y fue la primera autoridad judicial en intervenir en el departamento del complejo Le Parc, donde el entonces titular de la UFI-AMIA fue hallado con un disparo en la cabeza. Días antes, Nisman había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a parte de su gabinete por la firma del Memorándum con Irán.



Taiano sostiene que en las primeras horas del operativo hubo graves fallas en la preservación de pruebas. En la imputación realizada meses atrás, describió lo ocurrido como un “verdadero desastre”, especialmente en el baño donde se encontró el cuerpo del fiscal. Señaló que muestras fueron alteradas, destruidas o manipuladas sin el debido protocolo.

De acuerdo con la investigación, más de 80 personas ingresaron al departamento antes de que se levantaran las primeras evidencias, lo que afectó directamente el avance de la causa. Además de Fein, también está imputado el juez de instrucción Manuel de Campos, quien estaba de turno esa madrugada, aunque el pedido de indagatoria sólo la alcanza a ella.

Otro de los investigados es el entonces viceministro de Seguridad, Sergio Berni, quien en su descargo ante Ercolini habló de un “escenario caótico” y atribuyó responsabilidades a la fiscal encargada del procedimiento.

La causa por la muerte de Alberto Nisman —que la Justicia considera un asesinato vinculado a sus funciones— continúa bajo la órbita de Taiano, quien tiene delegada la pesquisa en una unidad especial de su fiscalía.