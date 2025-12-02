Piden indagar a la exfiscal Fein por el manejo del caso Nisman

Aumentan los casos de coqueluche y se registran 7 muertes en el año
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un incremento sostenido de la enfermedad en 20 jurisdicciones del país. Siete niños menores de dos años fallecieron en 2025.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó citar a indagatoria a la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman. El juez Julián Ercolini deberá resolver el pedido.Sociedad02/12/2025SOFIA ZANOTTI
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la muerte de Alberto Nisman, pidió que la exfiscal Viviana Fein sea citada a declaración indagatoria por las irregularidades detectadas en la escena del crimen, ocurrida el 18 de enero de 2015 en Puerto Madero.
El pedido fue presentado en un dictamen de más de 200 páginas elevado al juez Julián Ercolini, quien ahora deberá analizar si hace lugar al requerimiento para convocar a Fein como imputada, según confirmaron fuentes judiciales.
Fein actuó como fiscal de turno en el fuero Criminal ordinario y fue la primera autoridad judicial en intervenir en el departamento del complejo Le Parc, donde el entonces titular de la UFI-AMIA fue hallado con un disparo en la cabeza. Días antes, Nisman había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a parte de su gabinete por la firma del Memorándum con Irán.
Taiano sostiene que en las primeras horas del operativo hubo graves fallas en la preservación de pruebas. En la imputación realizada meses atrás, describió lo ocurrido como un “verdadero desastre”, especialmente en el baño donde se encontró el cuerpo del fiscal. Señaló que muestras fueron alteradas, destruidas o manipuladas sin el debido protocolo.
De acuerdo con la investigación, más de 80 personas ingresaron al departamento antes de que se levantaran las primeras evidencias, lo que afectó directamente el avance de la causa. Además de Fein, también está imputado el juez de instrucción Manuel de Campos, quien estaba de turno esa madrugada, aunque el pedido de indagatoria sólo la alcanza a ella.
Otro de los investigados es el entonces viceministro de Seguridad, Sergio Berni, quien en su descargo ante Ercolini habló de un “escenario caótico” y atribuyó responsabilidades a la fiscal encargada del procedimiento.
La causa por la muerte de Alberto Nisman —que la Justicia considera un asesinato vinculado a sus funciones— continúa bajo la órbita de Taiano, quien tiene delegada la pesquisa en una unidad especial de su fiscalía.
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un incremento sostenido de la enfermedad en 20 jurisdicciones del país. Siete niños menores de dos años fallecieron en 2025.
El detenido, de 59 años, fue localizado en San José, Entre Ríos, tras una denuncia que permitió reconstruir tres décadas de abusos iniciados cuando la víctima tenía 6 años. Quedó a disposición de la Justicia de San Isidro.
La niña, de un año y medio, quedó internada bajo custodia policial. Investigan posibles maltratos y responsabilidades familiares.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
Casación anuló la resolución que imponía un límite de dos meses para definir la situación de los imputados y garantizó la continuidad total de la investigación por la desaparición del niño correntino.
La Guardia Provincial interceptó un vehículo en un control sobre la Ruta 64 y halló frascos y bultos con marihuana, además de dinero en efectivo. Dos personas quedaron detenidas.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.