Racing suma bajas claves para visitar a Boca

Racing avanzó a las semifinales del Torneo Clausura tras imponerse por 4-2 en los penales frente a Tigre, pero el triunfo dejó un saldo preocupante para el cuerpo técnico. De cara al cruce con Boca en la Bombonera, Gustavo Costas no podrá contar con Gastón Martirena ni Santiago Sosa, ambos expulsados en la noche del lunes.

Martirena vio la segunda amarilla a los 10 minutos del tiempo suplementario por un gesto dirigido al árbitro Andrés Merlos, en medio de la revisión de un posible penal. Minutos antes, Santiago Sosa también había quedado condicionado por una amonestación temprana y fue expulsado a los 117, tras una infracción sobre Alfio Oviedo en plena disputa por la pelota.

Además de estas bajas, Racing aguarda por la evolución física de los jugadores que completaron los 120 minutos. El delantero Santiago Solari encendió las alarmas al retirarse con molestias musculares a los 119 minutos. Las cámaras lo captaron haciendo un gesto de dolor y será sometido a estudios para determinar si podrá estar ante Boca.

Ante este panorama, Costas analiza alternativas para rearmar el equipo. En el lateral derecho aparece Facundo Mura como reemplazo natural de Martirena, mientras que en el mediocampo surgen opciones como Bruno Zuculini, Alan Forneris o Franco Pardo, quien ingresó en los minutos finales ante Tigre pese a ser defensor central.

Racing tendrá una semana corta para definir el once y ajustar detalles antes de un clásico decisivo en busca del pase a la final del Clausura.