Racing suma bajas claves para visitar a Boca

Sorteo del Mundial 2027: cómo será y qué esperar
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.
La Academia llegará diezmada a la semifinal del Clausura: dos expulsados y un delantero en duda por lesión complican el armado de Gustavo Costas.Deportes02/12/2025GASTON PAROLA
Racing avanzó a las semifinales del Torneo Clausura tras imponerse por 4-2 en los penales frente a Tigre, pero el triunfo dejó un saldo preocupante para el cuerpo técnico. De cara al cruce con Boca en la Bombonera, Gustavo Costas no podrá contar con Gastón Martirena ni Santiago Sosa, ambos expulsados en la noche del lunes.
Martirena vio la segunda amarilla a los 10 minutos del tiempo suplementario por un gesto dirigido al árbitro Andrés Merlos, en medio de la revisión de un posible penal. Minutos antes, Santiago Sosa también había quedado condicionado por una amonestación temprana y fue expulsado a los 117, tras una infracción sobre Alfio Oviedo en plena disputa por la pelota.
Además de estas bajas, Racing aguarda por la evolución física de los jugadores que completaron los 120 minutos. El delantero Santiago Solari encendió las alarmas al retirarse con molestias musculares a los 119 minutos. Las cámaras lo captaron haciendo un gesto de dolor y será sometido a estudios para determinar si podrá estar ante Boca.
Ante este panorama, Costas analiza alternativas para rearmar el equipo. En el lateral derecho aparece Facundo Mura como reemplazo natural de Martirena, mientras que en el mediocampo surgen opciones como Bruno Zuculini, Alan Forneris o Franco Pardo, quien ingresó en los minutos finales ante Tigre pese a ser defensor central.
Racing tendrá una semana corta para definir el once y ajustar detalles antes de un clásico decisivo en busca del pase a la final del Clausura.
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
El líder del campeonato enfrenta hoy al equipo del Cholo Simeone en el Camp Nou. Si el Colchonero gana, alcanzará a los blaugranas en la tabla.
La IFAB analizará en marzo de 2026 la “Ley Wenger”, una propuesta que solo sanciona la posición adelantada cuando el atacante tiene todo su cuerpo por delante del penúltimo defensor. El cambio podría aplicarse en el próximo Mundial.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El arquero fue clave en la tanda ante Tigre y la Academia avanzó tras el 4-2 desde los doce pasos. Ahora enfrentará a Boca en la Bombonera.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.