Barracas Central aclaró requisitos para jugar la Sudamericana 2026

Sorteo del Mundial 2027: cómo será y qué esperar
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.Deportes02/12/2025GASTON PAROLA
Barracas Central confirmó, mediante un comunicado publicado este lunes en sus redes sociales, cuáles son los requisitos que debe empezar a cumplir para participar de la Copa Sudamericana 2026, torneo al que se clasificó por primera vez en su historia tras finalizar décimo en la Tabla General.
El club explicó que solicitó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino la inclusión de su equipo de fútbol femenino en la Divisional C para la temporada 2026. Esto se enmarca en el proyecto de desarrollo iniciado este año, con la incorporación a los torneos oficiales de Futsal de Primera División y categorías Juveniles.
Además, informó que pidió participar en el torneo Sub-19 de fútbol femenino, otro de los puntos exigidos por el Reglamento de Licencias de Clubes de CONMEBOL. Desde 2019, los organismos sudamericanos requieren que todo club que dispute competencias como la Sudamericana o la Libertadores cuente con una rama femenina inscrita y en actividad.
En el plano deportivo, Barracas Central recibe este lunes a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Si avanza, enfrentará a Estudiantes, ya clasificado tras vencer 1-0 a Central Córdoba.
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.
La Academia llegará diezmada a la semifinal del Clausura: dos expulsados y un delantero en duda por lesión complican el armado de Gustavo Costas.
El líder del campeonato enfrenta hoy al equipo del Cholo Simeone en el Camp Nou. Si el Colchonero gana, alcanzará a los blaugranas en la tabla.
La IFAB analizará en marzo de 2026 la “Ley Wenger”, una propuesta que solo sanciona la posición adelantada cuando el atacante tiene todo su cuerpo por delante del penúltimo defensor. El cambio podría aplicarse en el próximo Mundial.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El arquero fue clave en la tanda ante Tigre y la Academia avanzó tras el 4-2 desde los doce pasos. Ahora enfrentará a Boca en la Bombonera.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
El Guapo y el Lobo se enfrentan esta tarde en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos del Torneo Clausura. El ganador se medirá con Estudiantes.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.