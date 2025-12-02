Barracas Central aclaró requisitos para jugar la Sudamericana 2026

Barracas Central confirmó, mediante un comunicado publicado este lunes en sus redes sociales, cuáles son los requisitos que debe empezar a cumplir para participar de la Copa Sudamericana 2026, torneo al que se clasificó por primera vez en su historia tras finalizar décimo en la Tabla General.

El club explicó que solicitó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino la inclusión de su equipo de fútbol femenino en la Divisional C para la temporada 2026. Esto se enmarca en el proyecto de desarrollo iniciado este año, con la incorporación a los torneos oficiales de Futsal de Primera División y categorías Juveniles.

Además, informó que pidió participar en el torneo Sub-19 de fútbol femenino, otro de los puntos exigidos por el Reglamento de Licencias de Clubes de CONMEBOL. Desde 2019, los organismos sudamericanos requieren que todo club que dispute competencias como la Sudamericana o la Libertadores cuente con una rama femenina inscrita y en actividad.

En el plano deportivo, Barracas Central recibe este lunes a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Si avanza, enfrentará a Estudiantes, ya clasificado tras vencer 1-0 a Central Córdoba.