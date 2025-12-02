Barcelona recibe al Atlético en un duelo clave por LaLiga

Sorteo del Mundial 2027: cómo será y qué esperar
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.
El líder del campeonato enfrenta hoy al equipo del Cholo Simeone en el Camp Nou. Si el Colchonero gana, alcanzará a los blaugranas en la tabla.Deportes02/12/2025GASTON PAROLA
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes desde las 17.00 en el Camp Nou, en un adelanto de la fecha 19 de LaLiga 2025/2026 debido a la participación de ambos en la Supercopa de España que se disputará en enero, en Arabia Saudita.
El conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick llega como único líder del torneo, luego de superar a Alavés y recuperarse de la caída ante Chelsea por la Champions League. Los culés acumulan cuatro triunfos consecutivos en el certamen doméstico y necesitan sumar para evitar que Real Madrid o Villarreal se acerquen en la pelea por la cima.
Del otro lado aparece el Atlético del Cholo Simeone, que atraviesa un gran momento: solo cayó en uno de sus últimos quince partidos y viene de cosechar siete victorias consecutivas. Con Julián Álvarez en un nivel destacado, el equipo madrileño buscará una victoria que lo dejaría con los mismos puntos que Barcelona.
Formaciones probables
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha. DT: Hans-Dieter Flick.
Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Johnny Cardoso, Gallagher; Julián Álvarez y Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Datos del partido
Hora: 17.00
Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
VAR: Javier Iglesias Villanueva
TV: D Sports
Estadio: Camp Nou
