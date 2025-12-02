Cambeses atajó dos penales y Racing está en semifinales

Racing consiguió un triunfo decisivo en el Cilindro y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura. Después de un 0-0 muy disputado en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra, el equipo de Gustavo Costas superó 4-2 por penales a Tigre, con Facundo Cambeses como máximo responsable del festejo.

El arquero volvió a mostrarse en un nivel sobresaliente: le contuvo los remates a Tomás Cardona y Joaquín Laso, inclinando la serie a favor de la Academia. Con personalidad y lectura de juego, confirmó el gran momento que atraviesa desde que se adueñó del arco en reemplazo de Gabriel Arias, incluso llegando a ser citado por la Selección Argentina.

En la ejecución, Maravilla Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso marcaron para asegurar la clasificación. El último penal, convertido por García Basso, sentenció la serie y desató la alegría en Avellaneda.

Tras el encuentro, Cambeses destacó el trabajo previo con el cuerpo técnico y recordó el rol de Arias en su crecimiento: “Me ayudó muchísimo desde que llegué al club. Lo considero un amigo y me alegra que la gente lo haya reconocido”, expresó en diálogo con TNT Sports.

Racing, que ya había eliminado a River en la fase anterior, tendrá ahora un desafío mayor: enfrentará a Boca en la Bombonera el próximo fin de semana, en una semifinal que se perfila como una verdadera final anticipada.