Cambeses atajó dos penales y Racing está en semifinales

Sorteo del Mundial 2027: cómo será y qué esperar
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.
El arquero fue clave en la tanda ante Tigre y la Academia avanzó tras el 4-2 desde los doce pasos. Ahora enfrentará a Boca en la Bombonera.Deportes02/12/2025GASTON PAROLA
Racing consiguió un triunfo decisivo en el Cilindro y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura. Después de un 0-0 muy disputado en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra, el equipo de Gustavo Costas superó 4-2 por penales a Tigre, con Facundo Cambeses como máximo responsable del festejo.
El arquero volvió a mostrarse en un nivel sobresaliente: le contuvo los remates a Tomás Cardona y Joaquín Laso, inclinando la serie a favor de la Academia. Con personalidad y lectura de juego, confirmó el gran momento que atraviesa desde que se adueñó del arco en reemplazo de Gabriel Arias, incluso llegando a ser citado por la Selección Argentina.
En la ejecución, Maravilla Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso marcaron para asegurar la clasificación. El último penal, convertido por García Basso, sentenció la serie y desató la alegría en Avellaneda.
Tras el encuentro, Cambeses destacó el trabajo previo con el cuerpo técnico y recordó el rol de Arias en su crecimiento: “Me ayudó muchísimo desde que llegué al club. Lo considero un amigo y me alegra que la gente lo haya reconocido”, expresó en diálogo con TNT Sports.
Racing, que ya había eliminado a River en la fase anterior, tendrá ahora un desafío mayor: enfrentará a Boca en la Bombonera el próximo fin de semana, en una semifinal que se perfila como una verdadera final anticipada.
La Academia llegará diezmada a la semifinal del Clausura: dos expulsados y un delantero en duda por lesión complican el armado de Gustavo Costas.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
El líder del campeonato enfrenta hoy al equipo del Cholo Simeone en el Camp Nou. Si el Colchonero gana, alcanzará a los blaugranas en la tabla.
La IFAB analizará en marzo de 2026 la “Ley Wenger”, una propuesta que solo sanciona la posición adelantada cuando el atacante tiene todo su cuerpo por delante del penúltimo defensor. El cambio podría aplicarse en el próximo Mundial.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
El Guapo y el Lobo se enfrentan esta tarde en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos del Torneo Clausura. El ganador se medirá con Estudiantes.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.