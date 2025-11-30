Messi celebró el título del Este y marcó un nuevo récord

Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera tras 40 años
El León empató 1-1 con Deportivo Madryn y, con un global de 3-1, consiguió el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. El club cordobés regresa a la élite después de cuatro décadas.
Deportes30/11/2025
Inter Miami dio un paso histórico al vencer 5-1 a New York City FC y consagrarse campeón de la Conferencia Este de la MLS por primera vez. Con este resultado, el equipo dirigido por Gerardo Martino jugará la final del campeonato estadounidense en su propio estadio, el Chase Center.
Lionel Messi volvió a ser protagonista. El capitán argentino asistió con un pase preciso a Mateo Silvetti en uno de los goles y alcanzó las 405 asistencias en su carrera, un registro que sigue ampliando su condición de máximo asistidor de la historia del fútbol. A sus 38 años, suma 39 participaciones en goles en la temporada.
Tras la victoria, Messi compartió un posteo en Instagram celebrando la conquista y dejando un mensaje claro para lo que viene: “Todavía nos queda un pasito más. Campeones de la Conferencia Este, pero nos queda la final de la MLS Cup”. El texto acompañó varias imágenes de su actuación en la noche de Miami.
El triunfo de las Garzas se cimentó con un hat-trick del argentino Tadeo Allende, más los tantos de Silvetti y del venezolano Telasco Segovia. Con este rendimiento, el club logró meterse por primera vez en sus ocho años de historia en una final de MLS.
El rival será Vancouver Whitecaps, que eliminó a San Diego y llegará con Thomas Müller como su principal figura. El alemán anticipó la definición con un mensaje directo: “Es una final que deseaba”. Müller mantiene un historial favorable ante Messi: se enfrentaron diez veces y el alemán ganó siete, incluidos duelos decisivos como la final del Mundial 2014 en el Maracaná.
Inter Miami buscará ahora su primera MLS Cup el próximo fin de semana, en una definición que promete ser histórica.
